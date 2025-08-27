Barwy szczęścia. Totalna metamorfoza Celiny w Dubaju! Andrzej wróci do Polski na wielbłądzie?! - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3216 - czwartek, 18.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W odcinku 3211. serialu „Barwy szczęścia" Cezary umówi się z Celiną, która do tego czasu będzie już wiedzieć niemal wszystko na temat przeszłości Andrzeja. Oszust bardzo wcześnie zaczął swoje kanty – od kupna sfałszowanego dyplomu ukończenia studiów. Umożliwił mu on pracę inżyniera w PRL-owskiej fabryce. Rok siedział w więzieniu. Był już wówczas żonatym ojcem dwojga dzieci. Po opuszczeniu zakładu karnego rozwiódł się i zerwał kontakty z rodziną. Zmienił nazwisko i ożenił się ponownie z bardzo bogatą kobietą. W związku z rozwodem domagał się od niej połowy jej majątku i go dostał. Łatwość, z jaką mu to przyszło, rozbudziła w nim apetyt na więcej – od tego czasu uwiódł nawet kilkanaście kolejnych kobiet.

Celina na misji w Dubaju w odcinku 3216. serialu „Barwy szczęścia"

W odcinku 3216. serialu „Barwy szczęścia" bystra i odważna Celina będzie realizować misję zleconą jej przez Cezarego w Dubaju. Andrzej będzie tam już planował kolejne oszustwo matrymonialne, mające ukoronować jego wieloletnią „karierę”. Nie przypadkiem wybrał właśnie ten emirat - słynie on bowiem z właśnie takich przestępstw. Brońska zaplanuje ujęcie Janusza Sikory i przewiezienie go do Polski wbrew jego woli. W serialu „Barwy szczęścia” utrzymuje się, że nasz kraj nie ma z Emiratami, w tym dubajskim, podpisanej umowy o ekstradycję, ale nie jest to prawda. Taka umowa o współpracy prawnej w sprawach karnych została podpisana w 2022 roku i weszła w życie dwa lata temu. Z pewnością jednak nielegalne przeszmuglowanie Andrzeja będzie bardziej ekscytujące, niż przekazanie go przez jedną policję drugiej.

Celina zaplanuje powrót Andrzeja do Polski w 3216. odcinku „Barw szczęścia"

W odcinku 3216. serialu „Barwy szczęścia" Celina skontaktuje się z Cezarym, swoim zleceniodawcą. Rawicz będzie żywo zainteresowany szczegółami operacji, za którą zapłaci krocie, ale jego ciekawość nie zostanie zaspokojona:

- Wywieziesz go... na wielbłądzie przez pustynię?

- Kusząca opcja, ale nie. Prawdopodobnie drogą morską... Ale im mniej wiesz, tym lepiej!(…) Będzie drogo.

- Już mówiłem, że cena nie gra roli.

- Najważniejsze, żeby pieniądze nie były w żaden sposób widoczne w systemie. Żadne przelewy czy transfery gotówki, bo to można wyśledzić.(…) Kiedy zacznę działanie, nie będzie odwrotu... I konsekwencje mogą być poważne. Również dla ciebie – Celina przestrzeże Cezarego.

- Mną się nie przejmuj!

- Przejmuję się. Masz rodzinę… - przypomni mu Brońska.

I wróci do kreowania się na Arabkę, co przy jej oryginalnym, nieco bliskowschodnim typie urody nie będzie arcytrudne. Dzięki makijażowi Celina zacznie wyglądać na typową mieszkankę Dubaju. Jej przemiana, potrzebna po to, by wtopić się w otoczenie i nie wzbudzać niczyich podejrzeń, będzie spektakularna!