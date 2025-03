Pierwsza miłość, odcinek 3970: Melka wróci do Remigiusza! Usłyszy od Reterskiego jak upozorował swoją śmierć - WIDEO, ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3970 - poniedziałek, 10.03.2025, o godz. 18 w Polsacie

Zmartwychwstanie Remigiusza w 3970 odcinku "Pierwszej miłości" będzie dla Melki nie tylko szansą na to, że uniknie więzienia za nielegalny handel bronią z gangsterami i udział w zabójstwie Ani (Anna Pentz). Ale także, żeby nadal będzie żyła w luksusie, do którego przyzwyczaił ją bandyta Reterski. Dość szybko Melka zapomni o tym, że Remigiusz chciał ją zabić, gdy odkrył, że zdradza go z Piotrkiem.

- Żyję... Możesz sprawdzić. Jestem prawdziwy...

Melka w 3970 odcinku "Pierwszej miłości" nie będzie miała co liczyć na powrót do Piotrka

Chciwość Melki w 3970 odcinku "Pierwszej miłości" znów da o sobie znać. Uświadomi sobie, że bez niego i jego matki Łucji (Anna Samusionek) długie lata spędzi za kratkami więzienia. Ostatnie wydarzenia mocno zmienią jej perspektywę. Nie będzie miała co liczyć na powrót do Piotrka, na to, że Kamil wybaczy jej śmierć Ani, ani że Marysia (Aneta Zając) i Kacper (Damian Kulec) przyjmą ją do siebie. Bo dla nich wersja wydarzeń przedstawiona przez Melkę, że dostała list od Remigiusza, że jej mąż żyje, zabrzmiała przecież jak wymysły wariatki!

Historia Remigiusza w 3970 odcinku "Pierwszej miłości" ujrzy światło dzienne

Nic dziwnego, że w 3970 odcinku "Pierwszej miłości" bezwzględny, nieobliczalny Remigiusz wmówi Melce, że zawsze kierował się tylko miłością do niej, że ona jest dla niego najważniejsza. Opowie żonie skomplikowaną historię odsiadki, a także tego, jak upozorował swoją śmierć. Melka nie mogła się nawet domyślać tego, jak daleko sięgają wpływy Remigiusza. Dostanie od męża tyrana jeden warunek, który będzie musiała spełnić w tej nieprzewidywalnej sytuacji, żeby zostać z nim w jego domu i ukrywać fakt, że on jednak żyje!

- Powiedzieli nam, że cię zabili...

- Musiałem zniknąć. Pomagał mi jeden policjant, Opaliński, Wiedział, co i jak zaaranżować, żeby wyszło wiarygodnie - wyjaśni Reterski.

- Opaliński? On popełnił samobójstwo! Dostał cynk, że go rozpracowali. To był, wbrew pozorom, człowiek z zasadami. Nie chciał sypać, więc postanowił odejść. Zaszyłem się w Niemczech. Wyrobiłem sobie nową tożsamość. Podobnie jak ty, kiedy się poznaliśmy... Kupiłem mieszkanie. Nikt mnie nie szukał. Mogłem tam zostać i budować nowe życie, ale bardzo brakowało mi ciebie...Nawet nie wiesz, jak wiele razy chciałem wsiąść w samochód i tu przyjechać. Ale to by było głupie...

- Dlaczego wróciłeś?

- Bo dowiedziałem się, co się stało z Jewgienijem i z tobą... Mamy szansę zacząć wszystko od nowa. Ty i ja... Tylko musisz mi zaufać... - zastrzeże Remigiusz, po czym w 3970 odcinku "Pierwszej miłości" powita ją znów w domu. Teraz Reterski i jego matka Łucja muszą się postarać, by podczas procesu Melki sąd wydał korzystny wyrok i by nie została skazana na wiele lat więzienia.

Tymczasem Piotrek w 3970 odcinku "Pierwszej miłości" za proponuje Marcie (Honorata Witańska) wspólny wyjazd, by na jakiś czas odciąć się od wszystkiego, co dotyczy Melki.