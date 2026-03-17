Barwy szczęścia, odcinek 3338: Lucyna wprowadzi się do domu Huberta i Asi. Dostaną od niej niespodziankę na dobry początek - ZWIASTUN

Sylwia Fiutkowska
2026-03-17 20:23

W 3338 odcinku "Barw szczęścia" Lucyna (Grażyna Zielińska) już ostatecznie przeprowadzi się do Pyrków tuż po tym, jak kupiła udziały Iwony (Izabela Zwierzyńska) i tym samym stanie się współwłaścicielką. Zwierzchowska w końcu zamieszka u Huberta (Marek Molak) i Asi (Anna Gzyra), których kłopoty dopiero wtedy się zaczną! Jedynak w 3338 odcinku "Barw szczęścia" wcale nie z uwagi na seniorkę, bo ona na dobry początek zrobi im sporą niespodziankę! A zatem, kto im zaszkodzi? Chętnych niestety nie zabraknie... Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!

"Barwy szczęścia" odcinek 3338 - wtorek, 17.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3338 odcinku "Barw szczęścia" Lucyna w końcu wprowadzi się do Pyrków. Tym bardziej, iż będzie na to gotowa już po ekspresowym podpisaniu umowy u notariusza, w świetle której odkupi udziały Iwony i stanie się współwłaścicielką nieruchomości. Ale dopiero teraz będzie mogła w nim już ostatecznie zamieszkać.

W 3338 odcinku "Barw szczęścia" Zwierzchowska zacznie przenosić swoje rzeczy do domu Pyrków, ale to wcale nie ona stanie się ich największym problemem. I to nawet wbrew wcześniejszym podejrzeniom Huberta i Agaty (Natalia Zambrzycka), którym już na wstępie Lucyna ostro da popalić. Do tego stopnia, że "zachęci" nawet Pyrkę do jeszcze szybszej wyprowadzki!

Daniel wróci do życia Emila w 3338 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale w 3338 odcinku "Barw szczęścia" to nie Lucyna przysporzy Asi i Hubertowi kłopotów tylko Daniel (Marcin Bikowski), który wcale nie zniknie z życia swojego syna Emila (Artem Malashchuk) i to mimo ostrzeżeń Pyrki! Były Sokalskiej okłamie ją, iż zabiera chłopaka na kręgle, a tak naprawdę ponownie zabierze go na strzelnicę, gdzie dalej będzie uczył go strzelać.

I na tym nie poprzestanie, bo już w 3339 odcinku "Barw szczęścia" ponownie postanowi go ze sobą zabrać, tym razem rzekomo na quady. Jednak wówczas już bez zgody Asi, bo zrobi to za jej plecami, co spotka się z jej zdecydowaną reakcją. Sokalska zdecydowanie sprzeciwi się byłemu kochankowi i nie pozwoli mu na widzenia z ich synem bez jej wiedzy. Tym bardziej, że będzie mieć wobec jego ojca naprawdę złe przeczucia.

Wilk nie odpuści mieszkańcom ulicy Zacisznej w 3340 odcinku "Barw szczęścia"!

Jednak nie tylko Daniel przysporzy Pyrkom i Sokalskim problemów! A to dlatego, że w 3340 odcinku "Barw szczęścia" w grze dalej będzie i Wilk (Adam Szczyszczaj), który wciąż będzie chciał pozbyć się domów mieszkańców ulicy Zacisznej, aby wybudować tam drogę. Ale oni tak łatwo skóry nie sprzedadzą i zaczną strajkować z Hubertem w roli głównej, gdyż w obecnej sytuacji nie będzie on mógł już sprzedać domu, gdy i Lucyna stanie się jego współwłaścicielką.

Aczkolwiek w 3340 odcinku "Barw szczęścia" Zwierzchowska mocno go zaskoczy, gdy nie tylko przyłączy się do ich akcji, ale i stanie na jej czele. A w ramach sprzeciwu obrzuci nawet Wilka jajkami, czym mocno go rozbawi. Ale jego radość nie potrwa długo, bo niestety Daniel wciąż nie da im o sobie zapomnieć.

Wszystko przez to, że zatrudni się w jego szpitalu jako ochroniarz, przez co Asia będzie się już spodziewać najgorszego. I niestety wcale się nie pomyli, bo były kochanek zacznie jej grozić, że będzie gotowy wejść na drogę sądową, gdy ona zechce utrudnić mu kontakty z ich synem!

Barwy szczęścia odc. 3338. Lucyna (Grażyna Zielińska), Asia (Anna Gzyra), Hubert (Marek Molak)
Barwy szczęścia ZWIASTUN. Asia nie domyśli się, czego Daniel chce od ich syna Emila

