Barwy szczęścia. Karolina i Bruno wciąż razem w nowym sezonie! Ulegnie w sprawie intercyzy? - ZDJĘCIA

Małżeństwo Stańskich zawiśnie na włosku w pierwszym 3392 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach!

Wiele wskazuje na to, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach dopiero co zawarte w USA małżeństwo Stanśkich przetrwa! Choć pojawi się obawa o jego przyszłość, gdy przed wizytą w polskim urzędzie, Bruno wręczy swojej żonie projekt intercyzy. Zwłaszcza, że w ten sposób biznesmen będzie chciał się zabezpieczyć. Tym bardziej, że będzie dysponował większym majątkiem, a co najważniejsze dla niego hotelem, który będzie dla niego całym życiem.

A po ostatniej akcji Karoliny z Justinem (Jasper Sołtysiewicz), którego wrobiła w romans z Reginą (Kamila Kamińska) będzie mogło być rożnie. Szczególnie, gdyby Skotnicki w końcu znalazł na nią dowody, za co mogłaby grozić jej nie tylko odpowiedzialność prawna, ale i finansowa. Oczywiście, Bruno doskonale będzie zdawał sobie z tego sprawę, co jego żonie jednak się nie spodoba! Do tego stopnia, że w pierwszym 3392 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach wybuchnie złością, a nawet groźbą rozstania! Ale wiele wskazuje na to, że skończy się jedynie na słowach!

Karolina i Bruno razem na planie do nowego sezonu "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

Wszystko przez to, że Marta Dąbrowska pochwaliła się na swojej relacji na Instagramie wideo i zdjęciami z planu razem z Lesławem Żurkiem, które "Barwy szczęścia" także udostępniły na swoich oficjalnych profilach. Aktora oznaczała w swoich postach także Telewizję Polską, co może świadczyć o tym, że Stańscy kręcą właśnie spot do nowego sezonu po wakacjach.

Szczególnie, że i w obecnym występowali razem i wszystko wskazuje na to, że nie inaczej będzie i w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej! Tym bardziej, że wideo jest kręcone przed domem Bruna, co także wskazuje na to, że małżonkowie dalej będą razem i to mimo groźby rozpadu tego związku!

Czy Stańscy podpiszą intercyzę w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach?

Czy zatem w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Bruno ostatecznie się ugnie i zrezygnuje z intercyzy? A może świeżo upieczona pani Stańska jednak przystanie na jego warunek?

Szczególnie, że podstępna Karolina nawet i w tym przypadku byłaby w stanie znaleźć dla siebie wygodne wyjście, a nawet znaleźć haka i na męża. Zwłaszcza, że już nie raz udowodniła, że jest zdolna do wszystkiego! Ale jak będzie faktycznie, to przekonamy się już w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

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