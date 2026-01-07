Barwy szczęścia, odcinek 3289: Ostatnie chwile Łukasza i Celiny przed zaginięciem. Zlekceważą ostrzeżenie Kodura? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3289 - środa, 7.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Niebezpieczna akcja Celiny i Łukasza w 3289 odcinku "Barw szczęścia" skończy się sukcesem! Policja na czele z komisarzem Kodurem dzięki detektywów przejmie gigantyczny przemyt narkotyków - 50 kg kokainy o wartości 12 milionów złotych. Ale to wcale nie oznacza, że teraz nie czekają ich kłopoty! Kodur uprzedzi ich, że teraz mogą stać się celem przestępców, skoro wiedzą, kim oni są.

Kodur w 3289 odcinku "Barw szczęścia" ostrzeże Celinę i Łukasza przed zemstą bandytów

- Jesteś pewien, że wiedzą kim jesteśmy? - zapyta zaniepokojony Sadowski już na komisariacie policji.

- Mogli mieć ubezpieczenie. Na ich miejscu pilnowałbym transportu - stwierdzi Kodur.

- Ale nikt nie jechał za ciężarówką...

- W trasie może nie, ale w mieście... Mogą chcieć się zemścić. Mają 12 milionów powodów. Bądźcie ostrożni...

Tak będą wyglądały ostatnie chwile Celiny i Łukasza w 3289 odcinku "Barw szczęścia" przed jego zaginięciem!

To dlatego w 3289 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz zaproponuje Celinie, że pojedzie z nią na parking pod granicą niemiecką po jej samochód. Nie będzie miał swojego auta, więc pożyczy taksówkę od Zdzisia (Zbigniew Buczkowski). Specjalnie dla niej ogarnie transport i dzięki temu będą mogli spędzić razem jeszcze trochę czasu. Na parkingu para byłych kochanków spędzi romantyczne chwile.

Celina w 3289 odcinku "Barw szczęścia" zapyta Łukasza o jego nową książkę i podsunie mu pomysł na powieść kryminalną, w której mógłby się inspirować tym, co ich spotkało.

- A jak ci idzie pisanie książki?

- Powoli, ale jakoś idzie. Jak się czyta? Nie wiem. Trudno mi ocenić...

- Zgłaszam się na ochotniczkę...

- Nie chcę wypuszczać książki dopóki nie skończę - stwierdzi Sadowski.

- No co ty, przecież nie oddam konkurencji. Jesteś przesądny?

- Nie chcę zapeszać.

- To czekam cierpliwie - uśmiechnie się czule Celina, a Łukasz zapewni ją, że będzie pierwszą czytelniczką.

Żadne z nich w 3289 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie podejrzewało, że to ich ostatnie chwile razem, że zaraz po tym spotkaniu Łukasz zaginie i nikt nie będzie wiedział, co się z nim stało. Za porwaniem Łukasza wcale nie będzie stała mafia przemytników narkotyków...

- Jakoś zleciało nam te parę godzin - powie Łukasz na pożegnanie.

- Dasz radę poprowadzić z powrotem do Warszawy?

- Jak ty dasz to ja też...

- Co to za teksty? Jakieś szowinistyczne!

- Nieprawda. To jest równowaga. Staram się dotrzymać ci kroku w działaniach Celina...

- Odpoczywałam całą drogę

- Nieprawda. Nie, zabawiałaś mnie rozmową. A to jest dużo trudniejsze niż prowadzenie samochodu

- Jedź ostrożnie, dobrze?

- Tak. Ty też... Jakby coś się działo na trasie, to jesteśmy w kontakcie. Dzwoń... - to będą ostatnie słowa Łukasza do Celiny w 3289 odcinku "Barw szczęścia" przed zaginięciem.