Barwy szczęścia, odcinek 3295: Celina naprowadzi Kodura na trop zaginionego Łukasza! W porwanie będzie zamieszany ten kierowca?

"Barwy szczęścia" odcinek 3295 - czwartek, 15.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Śledztwo Kodura w sprawie zaginięcia Łukasza w 3295 odcinku "Barw szczęścia" utknie w martwym punkcie. Policjant ustali, że telefon Łukasza ostatni raz logował się w Mińsku Mazowieckim. Od razu sprawdzi lokalny monitoring i odnajdzie auto Zdzisia Cieślaka (Zbigniew Buczkowski), ale bez Sadowskiego. Żaden z tropów policji nie przybliży Kodura do odnalezienia porwanego Łukasza. Wariatka Agnieszka postara się, żeby nikt jej nie podejrzewał.

Ten kierowca będzie zamieszany w porwanie Łukasza w 3295 odcinku "Barw szczęścia"?

W 3295 odcinku "Barw szczęścia" Celina uzna, że kluczem do rozwiązania zagadki zaginięcie Łukasza jest kierowca auta dostawczego, którego detektyw śledził. Brońska podpowie Kodurowi, żeby go przycisnął. Jak podaje światseriali.interia.pl zatrzymany w areszcie mężczyzna (Michał Karmowski), który pochodzi z Mińska Mazowieckiego, będzie brnął w zaparte, że nie brał udziału w porwaniu Łukasza. Jednak Celina nie uwierzy w tę wersję wydarzeń aresztowanego kierowcy.

Brak odcisków palców porywacza na aucie Łukasza w 3295 odcinku "Barw szczęścia"

Podczas śledztwa Kodur w 3295 odcinku "Barw szczęścia" ustali i przekaże Celinie, że w znalezionym pod Mińskiem Mazowieckim samochodzie, który Łukasz pożyczył od Zdzisia (Zbigniew Buczkowski) znaleziono tylko odciski palców jej, Sadowskiego i właśnie Cieślaka.

- Jeśli porywacz był profesjonalistą, to na pewno zatarł ślady – oceni Celina, a Kodur dojdzie do wniosku, że Łukasz sam wsiadł do auta! Jakby nie zdawał sobie sprawy z tego, że zostanie porwany.

Poza tym nagrania z monitoringu będą dowodem na to, że Łukasz w samochodzie był sam, więc jeśli rzeczywiście doszło do porwania, to dopiero, gdy dojechał do celu.

- Jednego nie rozumiem. Po co jechał pod Mińsk? - zacznie dociekać Celina.

- Może pojechał w jakiejś prywatnej sprawie? To mogło być coś pilnego, w ostatniej chwili, bo nic mi nie mówi. I jeśli był śledzony, to mogli go gdzieś dopaść – doda Brońska.

Porwany Łukasz w 3295 odcinku "Barw szczęścia" obudzi się w piwnicy przykuty do łóżka

W finale 3295 odcinka "Barw szczęścia" Łukasz obudzi się przykuty do łóżka w ciemnej piwnicy. Zauważy leżące na stoliku leki. Nie będzie miał pojęcia, co się stało, kto go porwał i uwięził. Nieobliczalna Agnieszka nie od razu mu się pokaże...