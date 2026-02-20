Barwy szczęścia, odcinek 3322: Trauma Łukasza po porwaniu! Kasia zobaczy jego atak paniki - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3322 - poniedziałek, 23.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Psychiczny uraz Łukasza pogłębi się w 3322 odcinku "Barw szczęścia", chociaż on sam będzie wmawiał sobie i innym, że poradzi sobie z tym, co go spotkało, Ale prawda jest taka, że Agnieszka zgotowała mu piekło na ziemi. Była kochanka okazała się nieobliczalną, zdolną do morderstwa psychopatką. Zresztą z relacji jej ojca Czesława Zarzecznego (Marian Jaskulski) wynika, że miała problemy psychiczne już jako 12-letnia dziewczynka i wtedy już dopuściła się makabrycznego czynu - zabiła pieska, a jego zwłoki trzyma na strychu!

Agnieszka wróci do Łukasza w sennych koszmarach w 3322 odcinku "Barw szczęścia

Nie ma szans na to, że Agnieszka wyjdzie z aresztu przed rozpoczęciem procesu, a mimo to w 3322 odcinku "Barw szczęścia" w sennych koszmarach Łukasz wciąż będzie widział ją na wolności. Wciąż będzie przeżywał na nowo horror, jaki przeszedł w jej więzieniu, w domku pod Włocławkiem. Wydawało mu się, że powrót w to miejsce pomoże mu zmierzyć się z traumą, ale teraz okaże się, że będzie na skraju psychicznego załamania.

Atak paniki Łukasza w 3322 odcinku "Barw szczęścia" przerazi Kasię

Podczas wizyty u Łukasza w 3322 odcinku "Barw szczęścia" Kasia zauważy jak marnie wygląda jej były mąż. Blady, niewyspany, z podkrążonymi oczami Sadowski będzie jednak ukrywał przed nią, co tak naprawdę czuje, jaki strach paraliżuje go za każdym razem, kiedy Agnieszka wraca do niego w snach. Ale wystarczy jeden głośniejszy dźwięk, by Łukasz dostał ataku paniki. Przerażony rzuci się na podłogę, za kanapę i nie dopuści do siebie Kasi, która będzie chciała mu pomóc.

Czy po tym wydarzeniu Łukasz w 3322 odcinku "Barw szczęścia" zrozumie, że sam sobie nie poradzi i potrzebuje pomocy specjalisty, aby uporać się z traumatycznymi przeżyciami? Na pewno minie jeszcze sporo czasu nim dojdzie do siebie i będzie taki jak dawniej.

