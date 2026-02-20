M jak miłość, odcinek 1914: Kolejny ślub u Mostowiaków? Tak Hania namówi Natalkę i Adama, żeby się pobrali - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1914 - wtorek, 3.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1914 odcinku "M jak miłość" będzie kolejny ślub u Mostowiaków? Zdradzamy, że wszystko będzie ku temu na dobrej drodze w relacji Natalki i Adama! Tym bardziej, że wciąż nie przestanie ingerować w nią Hania, która po ogłoszeniu radosnej nowiny rodzinie, że para jest razem, postanowi przejść do kolejnego kroku.

I już w 1914 odcinku "M jak miłość" córka Natalki zacznie ją namawiać, aby Adam z nimi zamieszkał! Hania da matce na to swoją zgodę. Tym bardziej, że policjantka wciąż będzie się od tego wymigiwać, w związku z czym dziewczynka znów będzie musiała wziąć sprawy w swoje ręce!

- Gdyby z nami zamieszkał, codziennie mógłby pomagać mi z lekcjami, a ty miałabyś z kim oglądać wieczorem seriale… - uzna Hania.

- No, no... nie rozpędzaj się… - poprosi ją Natalka.

- Ale ja mówię poważnie, mamo… Jeśli o mnie chodzi, macie moją zgodę! - zapewni ją córka.

Adam zamieszka z Natalką i wyzna jej miłość w 1914 odcinku "M jak miłość"!

Jednak tym razem w 1914 odcinku "M jak miłość" będzie mieć przy tym pełne wsparcie Adama, który także postanowi nieco przyśpieszyć. Tym bardziej, gdy będzie miał na to jej zgodę! A to dlatego, że Karski nie tylko zgodzi się z nimi zamieszkać, tak jak chciała Hania, ale także wyzna jej matce miłość i to także w obecności Kisielowej (Małgorzata Różniatowska) i Żaka (Krzysztof Tyniec), z którymi spotkają się na wspólnym grillu.

- Skoro Hania jest za, a nawet sąsiedzi się już do mnie przekonali… może rzeczywiście mógłbym z wami pomieszkać? Tak trochę… na stałe? - zaproponuje jej Adam.

- Jesteś pewny? To bardzo… poważny krok… - przypomni mu Natalka.

- Wiem… - zapewni ją Karski, po czym w 1914 odcinku "M jak miłość" doda - A... i pytałaś, o czym rozmawiałem z panią Zosią i Robertem… Powiedziałem im, że się w tobie zakochałem. Bardzo poważnie się zakochałem…

Będzie ślub Natalki i Adama w kolejnych odcinkach "M jak miłość"?

A jak wiadomo w 1914 odcinku "M jak miłość" Zosia i Robert natychmiast dorobią do tego swoją ideologię i pewnie czym prędzej doniosą o tym i Barbarze (Teresa Lipowska). Tym bardziej, że zjawią się oni i na imprezie u Mostowiaków, którą zorganizuje Marysia (Małgorzata Pieńkowska), aby na dobre zakończyć żałobę seniorki po śmierci Franki (Dominika Kachlik).

Czy zatem w 1914 odcinku "M jak miłość" Mostowiakowie będą mogli szykować się na kolejny ślub? Zwłaszcza, że pewnie takie będzie kolejne marzenie Hani, skoro już uda spełnić się to z przeprowadzką Adama i to z nawiązką, bo jeszcze wyzna on miłość Natalce, a ona ją odwzajemni! I stąd będzie już o krok od oświadczyn, zaręczyn i ostatecznego przypieczętowania ich związku! Ale czy tak faktycznie się stanie? Przekonamy się już niebawem!

12