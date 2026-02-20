Barwy szczęścia, odcinek 3322: Daniel zabierze Emila na strzelnicę! W tajemnicy przed Asią nauczy go strzelać. Tak podejdzie syna - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3322 - poniedziałek, 23.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Powrót Daniela do życia Asi i Emila w serialu "Barwy szczęścia" nie wróży niczego dobrego! To on wpakował Sokalską w długi, przez niego ścigali ją wierzyciele i komornik, a kiedy wiele lat temu nagle zniknął bez śladu musiała sama wychować Emila. Nawet bez wsparcia teściów. Bo matka Daniela, wredna Teresa (Izabella Olejnik), zawsze obwiniała Asię o to, co spotkało jej syna, oskarżając Sokalską, że zmarnowała mu życie.

Dlaczego Daniel wrócił i kim naprawdę jest w serialu "Barwy szczęścia"?

Dlaczego Daniel wróci i czego będzie chciał od Asi oraz Emila? Trudno uwierzyć w to, że nagle obudziły się w nim ojcowskie uczucia, zrozumiał dawne błędy i postanowił naprawić zło, jakie wyrządził. Tym bardziej, że Daniel nie powie całej prawdy o sobie. Szczególnie jeśli chodzi o jego podróże po Afryce jako "turysta". Brat Huberta zacznie podejrzewać, że Daniel był żołnierzem Legii Cudzoziemskiej.

Daniel zabierze Emila na strzelnicę w 3322 odcinku "Barw szczęścia"

W 3322 odcinku "Barw szczęścia" Daniel zabierze Emila ze szkoły i będzie miał "niespodziankę" dla syna. Wspólny trening na strzelnicy! Nie uprzedzi jednak Asi, że chce spędzić czas z chłopcem. Nie poprosi jej o zgodę. Wyjście z Emilem na strzelnicę odbędzie się w tajemnicy przed Sokalską. Dość szybko Danek zbliży się do syna, którego nie widział od wczesnego dzieciństwa. Pozwoli nawet Emilowi postrzelać. Dla niego niebezpieczna zabawa będzie sposobem, by podejść syna!

- Będę mógł postrzelać? Naprawdę? - No, a po co tu jesteśmy? Ja, jak widzisz, potrafię... To ty musisz się nauczyć. - Ale czad! - Mów mi po imieniu... Daniel jestem - zaproponuje były Asi. - Jakoś tak głupio… - Słuchaj, tatą nie zdążyłem być. Moja wina. Więc zostańmy kumplami… A kumple mówią sobie po imieniu! - Fajnie! Mam już jednego takiego starszego kumpla-dziadka Tolka…. Tylko to kumplowanie raz kiepsko się skończyło. Nauczył mnie robić kapsle z saletrą i… spaliłem mieszkanie. - Nieźle, bracie! Widzę, że masz fantazję... Moja krew! - Ciągle robię jakieś głupoty… - To nie są głupoty. Poznajesz świat... Nie żałuj tego. - Patrz tylko w przód! Wyciągaj wnioski i nie oglądaj się za siebie... Jasne, żołnierzu? - Tak jest! A możemy jeszcze postrzelać? - Mama będzie się denerwować. Czegoś się domyśli… - Mam mocne alibi! Powiedziałem, że idę do Emilki!

Strach Asi w 3322 odcinku "Barw szczęścia", że Daniel skrzywdzi Emila!

Kiedy po wypadzie na strzelnicę z Danielem w 3322 odcinku "Barw szczęścia" Emil wróci w końcu do domu, Asia od razu wyczuje, że chłopiec coś ukrywa. Zacznie się niepokoić, że ojciec, który nagle sobie o nim przypomniał, ma na jej zły wpływ. Hubert nie zdoła żony uspokoić, strach Asi, że Daniel skrzywdzi Emila nie minie. I z każdym dniem będzie narastał coraz bardziej.

- To przez Daniela! Tak czuję. Z Emilem dzieje się coś niedobrego! Ten człowiek tak ma, ciągnie za sobą kłopoty... I manipuluje ludźmi. Boję się o Emila… - Pamiętaj, że Emil nie jest sam... Ma przy sobie kochającą rodzinę. Nie pozwolimy go skrzywdzić, nikomu! - zapewni Hubert.