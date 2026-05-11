W poprzednim odcinku (3383) załamana Luiza znalazła schronienie u Wójcików i wyznała, że Aro ją zdradził, nie mogąc pogodzić się z jego zachowaniem. Do domu Pyrków wrócił Emil, którego po nocnej nieobecności przywiózł Daniel, co doprowadziło później do ostrego konfliktu Daniela z Hubertem w szpitalu. Lucyna próbowała nakłonić chłopca, by przyznał się do spowodowania wybuchu petard, chcąc szybko zamknąć sprawę. Tymczasem Bruno i Karolina dotarli do Las Vegas, gdzie oddawali się beztroskiej zabawie, nieświadomi problemów bliskich w Polsce.
Damian wyrzuca Aro z pracy, a Luiza chce zrezygnować ze studiów
Damian nie zamierza puścić płazem zdrady Aro i w ramach odwetu za cierpienie Luizy dyscyplinarnie zwalnia go z pracy, wytykając mu niedopuszczalny romans z klientką. Załamana dziewczyna odcina się od świata i w przypływie rozpaczy planuje przerwanie studiów weterynaryjnych, czując, że jej życie legło w gruzach.
Awantura u Pyrków! Emil i Emilka kłócą się przez Daniela
Sytuacja zagęszcza się także u Pyrków – między Emilem a Emilką dochodzi do ostrej kłótni o internetową działalność Daniela, co utwierdza Joannę w przekonaniu, że ojciec chłopca ma na niego destrukcyjny wpływ.
Wilk stawia ultimatum. Agata musi wybrać mieszkanie albo Huberta
Agata zostaje przyparta do muru przez Wilka, który żąda od niej wiążącej deklaracji w sprawie kupna mieszkania. Dziewczyna musi zdecydować, czy lojalność wobec Huberta jest ważniejsza niż atrakcyjna oferta dewelopera.
Grzelakowie boją się więzienia, a Romeo szykuje się do studniówki
U Grzelaków atmosfera jest gęsta od strachu. Przedłużający się pobyt pana Bogumiła w szpitalu realnie grozi im procesem karnym. Jedynym jasnym punktem są przygotowania Romea do studniówki, które pozwalają Aldonie i Borysowi chociaż na chwilę oderwać myśli od widma więzienia.
"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3384. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 20 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada
Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.
W serialu występują:
- Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)
- Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)
- Anna Mrozowska (jako Renata)
- Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)
- Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
- Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
- Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
- Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
- Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)
- Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
- Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)
- Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)