Barwy szczęścia, odcinek 3384: Aro wyleci z pracy! Damian zemści się za cierpienie córki - ZDJĘCIA

Joanna Dembek
2026-05-11 11:15

W 3384 odcinku "Barw szczęścia" Damian (Michał Lesień) wściekły za skrzywdzenie córki, wyrzuci Aro (Martin Bogdan) z pracy z wilczym biletem. Luiza (Julia Zielińska), pogrążona w depresji, zacznie rozważać porzucenie studiów. Tymczasem u Grzelaków narasta lęk przed procesem karnym, bo stan zatrutego klienta wciąż jest ciężki. Czy studniówka Romea (Jacek Tyszkiewicz) pozwoli im choć na moment zapomnieć o problemach? Nie przegapcie odcinka 3384, którego emisja zaplanowana jest na środę, 20 maja 2026, w TVP2. Zobaczcie ZDJĘCIA.

Barwy szczęścia odc. 3383. Luiza (Julia Zielińska) Barwy szczęścia odc. 3383. Beata (Anita Jancia) Luiza (Julia Zielińska), Damian (Michał Lesień-Głowacki) Barwy szczęścia odcinek 3383 Barwy szczęścia odc. 3383. Beata (Anita Jancia-Prokopowicz), Luiza (Julia Zielińska), Damian (Michał Lesień-Głowacki)
W poprzednim odcinku (3383) załamana Luiza znalazła schronienie u Wójcików i wyznała, że Aro ją zdradził, nie mogąc pogodzić się z jego zachowaniem. Do domu Pyrków wrócił Emil, którego po nocnej nieobecności przywiózł Daniel, co doprowadziło później do ostrego konfliktu Daniela z Hubertem w szpitalu. Lucyna próbowała nakłonić chłopca, by przyznał się do spowodowania wybuchu petard, chcąc szybko zamknąć sprawę. Tymczasem Bruno i Karolina dotarli do Las Vegas, gdzie oddawali się beztroskiej zabawie, nieświadomi problemów bliskich w Polsce.

Damian wyrzuca Aro z pracy, a Luiza chce zrezygnować ze studiów

Damian nie zamierza puścić płazem zdrady Aro i w ramach odwetu za cierpienie Luizy dyscyplinarnie zwalnia go z pracy, wytykając mu niedopuszczalny romans z klientką. Załamana dziewczyna odcina się od świata i w przypływie rozpaczy planuje przerwanie studiów weterynaryjnych, czując, że jej życie legło w gruzach.

Awantura u Pyrków! Emil i Emilka kłócą się przez Daniela

Sytuacja zagęszcza się także u Pyrków – między Emilem a Emilką dochodzi do ostrej kłótni o internetową działalność Daniela, co utwierdza Joannę w przekonaniu, że ojciec chłopca ma na niego destrukcyjny wpływ.

Wilk stawia ultimatum. Agata musi wybrać mieszkanie albo Huberta

Agata zostaje przyparta do muru przez Wilka, który żąda od niej wiążącej deklaracji w sprawie kupna mieszkania. Dziewczyna musi zdecydować, czy lojalność wobec Huberta jest ważniejsza niż atrakcyjna oferta dewelopera.

Grzelakowie boją się więzienia, a Romeo szykuje się do studniówki

U Grzelaków atmosfera jest gęsta od strachu. Przedłużający się pobyt pana Bogumiła w szpitalu realnie grozi im procesem karnym. Jedynym jasnym punktem są przygotowania Romea do studniówki, które pozwalają Aldonie i Borysowi chociaż na chwilę oderwać myśli od widma więzienia.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3384. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 20 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia. 

W serialu występują:

  • Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)
  • Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)
  • Anna Mrozowska (jako Renata)
  • Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)
  • Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
  • Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)
  • Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
  • Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
  • Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
  • Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
  • Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
  • Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
  • Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
  • Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)
  • Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
  • Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)
  • Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
  • Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)
