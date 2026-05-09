Barwy szczęścia, odcinek 3390: Justin zniszczy przyjaźń Bruna z Łukaszem? Zbierze haki na Stańskiego

"Barwy szczęścia" odcinek 3390 - czwartek, 28.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Powrót Bruna z Las Vegas nie przyniesie upragnionego spokoju. Choć w Stanach wraz z Karoliną weźmie spontaniczny ślub, po powrocie do Polski szybko okaże się, że w hotelu nadal wrze. Justin nie pogodzi się z porażką i będzie coraz bardziej zdeterminowany, by podważyć pozycję Stańskiego.

Afera po powrocie Karoliny i Bruna z Vegas w 3390 odcinku "Barw szczęścia"

W 3390 odcinku "Barw szczęścia" między mężczyznami ponownie dojdzie do ostrego starcia. Kłótnia w hotelu pokaże, że konflikt osiągnie nowy poziom, a Justin po raz kolejny nie osiągnie swojego celu. Zamiast się wycofać, postanowi poszukać wsparcia u Łukasza.

Justin zwróci się po pomoc do Łukasza

Skotnicki zwróci się do dziennikarza z prośbą o pomoc w śledztwie przeciwko Brunowi. Będzie liczy, że Sadowski wykorzysta swoje doświadczenie i znajomości, by dotrzeć do informacji mogących skompromitować Stańskiego. Łukasz jednak odmówi udziału w tej rozgrywce, nie chcąc angażować się w prywatną vendettę Justina.

Odmowa Sadowskiego może okazać się dla Skotnickiego wyjątkowo bolesna. Justin nie tylko nie zdobędzie sojusznika, ale może także zniszczyć relację z człowiekiem, którego uważał za sprzymierzeńca. Wszystko wskazuje na to, że jego obsesja na punkcie Bruna zacznie przynosić odwrotny skutek. Czy Justin pogodzi się z kolejną porażką? A może mimo odmowy Łukasza nadal będzie szukał haków na Stańskiego i doprowadzi do jeszcze większego konfliktu w hotelu? Jedno jest pewne – po powrocie Bruna z USA emocji nie zabraknie.