Barwy szczęścia, odcinek 3390: Justin zniszczy przyjaźń Bruna z Łukaszem? Zbierze haki na Stańskiego

Małgorzata Pala
2026-05-09 12:07

W 3390 odcinku „Barw szczęścia” Justin (Jasper Sołtysiewicz) nie odpuści i ponownie ruszy do ataku przeciwko Brunowi (Lesław Żurek). Po powrocie Bruna i Karoliny (Marta Dąbrowska) z USA w hotelu wybuchnie kolejna awantura, z której Justin znów wyjdzie pokonany. To jednak nie zatrzyma go przed dalszymi działaniami. Skotnicki spróbuje wciągnąć do swojej gry Łukasza Sadowskiego (Michał Rolnicki), licząc, że wspólnie zbiorą kompromitujące materiały na Stańskiego.

Lesław Żurek jako Bruno i Jasper Sołtysiewicz jako Justin z serialu Barwy szczęścia rozmawiają, stojąc naprzeciwko siebie. Bruno ubrany w garnitur, Justin w jasną marynarkę, patrzą na siebie z powagą, co odzwierciedla napięcie z artykułu.
"Barwy szczęścia" odcinek 3390 - czwartek, 28.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Powrót Bruna z Las Vegas nie przyniesie upragnionego spokoju. Choć w Stanach wraz z Karoliną weźmie spontaniczny ślub, po powrocie do Polski szybko okaże się, że w hotelu nadal wrze. Justin nie pogodzi się z porażką i będzie coraz bardziej zdeterminowany, by podważyć pozycję Stańskiego.

Afera po powrocie Karoliny i Bruna z Vegas w 3390 odcinku "Barw szczęścia"

W 3390 odcinku "Barw szczęścia" między mężczyznami ponownie dojdzie do ostrego starcia. Kłótnia w hotelu pokaże, że konflikt osiągnie nowy poziom, a Justin po raz kolejny nie osiągnie swojego celu. Zamiast się wycofać, postanowi poszukać wsparcia u Łukasza.

Justin zwróci się po pomoc do Łukasza

Skotnicki zwróci się do dziennikarza z prośbą o pomoc w śledztwie przeciwko Brunowi. Będzie liczy, że Sadowski wykorzysta swoje doświadczenie i znajomości, by dotrzeć do informacji mogących skompromitować Stańskiego. Łukasz jednak odmówi udziału w tej rozgrywce, nie chcąc angażować się w prywatną vendettę Justina.

Odmowa Sadowskiego może okazać się dla Skotnickiego wyjątkowo bolesna. Justin nie tylko nie zdobędzie sojusznika, ale może także zniszczyć relację z człowiekiem, którego uważał za sprzymierzeńca. Wszystko wskazuje na to, że jego obsesja na punkcie Bruna zacznie przynosić odwrotny skutek. Czy Justin pogodzi się z kolejną porażką? A może mimo odmowy Łukasza nadal będzie szukał haków na Stańskiego i doprowadzi do jeszcze większego konfliktu w hotelu? Jedno jest pewne – po powrocie Bruna z USA emocji nie zabraknie.

