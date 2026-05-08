Barwy szczęścia, odcinek 3391: Noc poślubna Ewy i Romeo. Tak uczczą potajemny ślub  - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
2026-05-08 9:26

W 3391 odcinku „Barw szczęścia” Ewa (Gabriela Ziembicka) i Romeo (Jacek Tyszkiewicz) spędzą swoją pierwszą noc jako małżeństwo tylko we dwoje. Po sekretnym ślubie zakochani zamkną się w hotelowym pokoju i właśnie tam będą celebrować początek nowego życia. Uśmiechnięci, szczęśliwi i pewni swojej decyzji zapomną o całym świecie, choć już następnego dnia przyjdzie im zmierzyć się z reakcją bliskich. A ta okaże się znacznie trudniejsza, niż się spodziewali!

Ewa (Gabriela Ziembicka) i Romeo (Jacek Tyszkiewicz) w łóżku pod ciemnozieloną pościelą, spędzają noc poślubną w 3391 odcinku „Barw szczęścia”. Ewa leży na czerwonej poduszce i patrzy w stronę kamery, delikatnie uśmiechając się. Romeo leży obok, patrząc na swoją dłoń, na której widać obrączkę. Zdjęcia z serialu „Barwy szczęścia” znajdziesz na Super Seriale.
Barwy szczęścia odc. 3390. Ewa (Gabriela Ziembicka), Romeo (Jacek Tyszkiewicz) Barwy szczęścia odc. 3390. Ewelina (Amelia Listwon), Ewa (Gabriela Ziembicka), Romeo (Jacek Tyszkiewicz) Barwy szczęścia odc. 3390. Witek (Witold Sosulski), Ewelina (Amelia Listwon)
"Barwy szczęścia" odcinek 3391 - piątek, 29.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3390 odcinku „Barw szczęścia” Ewa i Romeo zdecydują się na krok, którego nikt się po nich nie spodziewał. Zakochani postanowią pobrać się w tajemnicy przed rodzinami i właśnie walentynki wybiorą na dzień swojego ślubu. Dla młodej pary będzie to symboliczny początek nowego etapu, nie tylko po zaręczynach, ale również po wejściu Ewy w dorosłość.

Ślub Ewy i Romea to dopiero początek

Narzeczeni nie powiedzą o swoich planach ani Elżbiecie (Marzena Trybała), ani Aldonie (Elżbieta Romanowska) i Borysowi (Jakub Wieczorek), którzy od dawna próbują kontrolować rozwój ich relacji. Ewa i Romeo uznają jednak, że są już pełnoletni i sami chcą decydować o swoim życiu. Dlatego po cichu zorganizują skromną ceremonię w urzędzie stanu cywilnego.

Świadkami ich ślubu zostaną tylko najbliżsi przyjaciele, czyli Witek (Witold Sosulski) i Ewelina (Amelia Listwon). Oboje zgodzą się zachować wszystko w tajemnicy, by nikt nie przeszkodził młodym w realizacji planu. Kiedy Ewa i Romeo wypowiedzą małżeńską przysięgę, nie będzie już odwrotu.

Romantyczna noc poślubna Ewy i Romeo w 3391 odcinku "Barw szczęścia"

Po ceremonii nowożeńcy nie wrócą od razu do domu. W 3391 odcinku „Barw szczęścia” spędzą noc poślubną w hotelu Bruna Stańskiego (Lesław Żurek). To właśnie tam, z dala od rodzinnych problemów i konfliktów, będą mogli nacieszyć się sobą i swoim szczęściem. Uśmiechnięci i zakochani oddadzą się romantycznym chwilom, świętując pierwszy wieczór jako mąż i żona.

Ich szczęście nie potrwa jednak długo. Już następnego dnia Ewa i Romeo zdecydują się wyznać prawdę rodzinie. Dla Elżbiety, Aldony i Borysa wiadomość o potajemnym ślubie będzie prawdziwym szokiem. Zwłaszcza że wcześniej wszyscy mieli ogromne obawy, że młodzi zbyt szybko podejmują dorosłe decyzje. Czy po nocy poślubnej przyjdzie czas na bolesne zderzenie z rzeczywistością? W 3391 odcinku „Barw szczęścia” Ewa i Romeo przekonają się, że prawdziwe emocje dopiero nadejdą.

