"Barwy szczęścia" odcinek 3391 - piątek, 29.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3390 odcinku „Barw szczęścia” Ewa i Romeo zdecydują się na krok, którego nikt się po nich nie spodziewał. Zakochani postanowią pobrać się w tajemnicy przed rodzinami i właśnie walentynki wybiorą na dzień swojego ślubu. Dla młodej pary będzie to symboliczny początek nowego etapu, nie tylko po zaręczynach, ale również po wejściu Ewy w dorosłość.

Ślub Ewy i Romea to dopiero początek

Narzeczeni nie powiedzą o swoich planach ani Elżbiecie (Marzena Trybała), ani Aldonie (Elżbieta Romanowska) i Borysowi (Jakub Wieczorek), którzy od dawna próbują kontrolować rozwój ich relacji. Ewa i Romeo uznają jednak, że są już pełnoletni i sami chcą decydować o swoim życiu. Dlatego po cichu zorganizują skromną ceremonię w urzędzie stanu cywilnego.

Świadkami ich ślubu zostaną tylko najbliżsi przyjaciele, czyli Witek (Witold Sosulski) i Ewelina (Amelia Listwon). Oboje zgodzą się zachować wszystko w tajemnicy, by nikt nie przeszkodził młodym w realizacji planu. Kiedy Ewa i Romeo wypowiedzą małżeńską przysięgę, nie będzie już odwrotu.

Romantyczna noc poślubna Ewy i Romeo w 3391 odcinku "Barw szczęścia"

Po ceremonii nowożeńcy nie wrócą od razu do domu. W 3391 odcinku „Barw szczęścia” spędzą noc poślubną w hotelu Bruna Stańskiego (Lesław Żurek). To właśnie tam, z dala od rodzinnych problemów i konfliktów, będą mogli nacieszyć się sobą i swoim szczęściem. Uśmiechnięci i zakochani oddadzą się romantycznym chwilom, świętując pierwszy wieczór jako mąż i żona.

Ich szczęście nie potrwa jednak długo. Już następnego dnia Ewa i Romeo zdecydują się wyznać prawdę rodzinie. Dla Elżbiety, Aldony i Borysa wiadomość o potajemnym ślubie będzie prawdziwym szokiem. Zwłaszcza że wcześniej wszyscy mieli ogromne obawy, że młodzi zbyt szybko podejmują dorosłe decyzje. Czy po nocy poślubnej przyjdzie czas na bolesne zderzenie z rzeczywistością? W 3391 odcinku „Barw szczęścia” Ewa i Romeo przekonają się, że prawdziwe emocje dopiero nadejdą.