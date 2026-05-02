Barwy szczęścia, odcinek 3383: Zdrada u Wójcików! Popchnie za sobą lawinę konsekwencji - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3383 - wtorek, 19.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3383 odcinku "Barw szczęścia" u Wójcików nagle i zupełnie niespodzianie zjawi się zapłakana Luiza, która przekaże im tragiczną wiadomość! Córka Damiana powie im, że została zdradzona przez Aro i zdecydowała się odejść od niewiernego chłopaka, czym kompletnie ich zszokuje.

Zwłaszcza, że zupełnie nie będą spodziewali się tego po chłopaku córki, który przecież był w niej taki zakochany, a sam pracował wspólnie z jej ojcem. Ale niestety w 3383 odcinku "Barw szczęścia" prawda okaże się bolesna i Aro faktycznie dopuści się niewierności i to jeszcze z jedną z klientek swoich i Wójcika!

Damian zwolni zdradzieckiego Aro w 3384 odcinku "Barw szczęścia" po tym, co zrobi jego córce!

W 3383 odcinku "Barw szczęścia" Wójcikowie od razu otoczą wsparciem zrozpaczoną i zdradzoną dziewczynę. Beata od razu przytuli córkę Damiana, a on postanowi odegrać się na Aro za to, co zrobił jej córce. Szczególnie, że dziewczyna tak się załamie po jego zdradzie i ich rozstaniu, że zacznie nawet rozważać przerwanie studiów weterynaryjnych, gdyż nie będzie wiedziała, czy w tej sytuacji będzie w stanie je dalej kontynuować.

Oczywiście, w 3384 odcinku "Barw szczęścia" Damian postanowi za wszelką cenę do tego nie dopuścić, bo nie będzie chciał, aby córka rezygnowała ze swoich marzeń i przyszłości i to z powodu niewiernego chłopaka. Wójcik postanowi zemścić się na zdradzieckim Aro i wyrzuci go z pracy za romans z ich klientką. Ale to nie będzie koniec problemów...

Tak Wójcikowie pomszczą niewiernego chłopaka Luizy u w 3386 odcinku "Barw szczęścia"!

Wszystko przez to, że w 3386 odcinku "Barw szczęścia" zwolniony Aro jeszcze będzie miał czelność się odegrać na ojcu Luizy, którą przecież tak ogromnie skrzywdzi. Chłopak pociągnie za sobą nie tylko klientów, ale i pracowników Wójcika, przez co zszokowany Damian zostanie z niczym i oczywiście mu tego nie daruje. Wściekły mąż Beaty rzuci się na chłopaka z pięściami.

Dokładnie tak samo, jak wcześniej w 3386 odcinku "Barw szczęścia" będzie chciał to zrobić Mirek (Oliwier Kozłowski), który zadeklaruje siostrze swoją gotowość do ostrej konfrontacji z jej zdradzieckim chłopakiem. Szczególnie, że nikt inny lepiej nie zrozumie Luizy, jak jej brat, który także będzie leczył złamane serce po Justynie (Sylwia Juszczak-Krawczyk) i doskonale będzie wiedział, co będzie ona teraz przeżywała.

10