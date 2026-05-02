Barwy szczęścia, odcinek 3386: Wściekły Damian rzuci się na Aro! Tak załatwi go chłopak Luizy - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3386 - piątek, 22.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3386 odcinku "Barw szczęścia" Damian nie będzie mógł uwierzyć, że Aro okradł go nie tylko z ich wspólnych klientów, ale i pracowników. Co prawda, Wójcik wcześniej zwolni chłopaka Luizy, ale nie zrobi tego bez przyczyny, bo wcześniej zdradzi on jego córkę, przez co dziewczyna zacznie nawet myśleć o przerwaniu studiów weterynaryjnych.

Oczywiście, w 3386 odcinku "Barw szczęścia" Damian postanowi za wszelką cenę do tego nie dopuścić i w ramach zemsty zwolni jej chłopaka za romans z ich klientką, ale Aro nie pozostanie mu zbyt długo dłużny!

Tak zwolniony Aro odegra się na Damianie w 3386 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3386 odcinku "Barw szczęścia" Aro także postanowi odegrać się na Damianie za zwolnienie z pracy. Mimo tego, iż to on wcześniej tak okrutnie skrzywdzi jego córkę i jeszcze będzie miał tupet, aby odgrywać się na jej ojcu za coś, co będzie mu się po prostu należało. Ale chłopak będzie jednak innego zdania, bo nie będzie miał sobie nic do zarzucenia.

I to wszystko sprawi, że w 3386 odcinku "Barw szczęścia" Wójcik już po prostu nie wytrzyma. Zwłaszcza, że już wcześniej Mirek (Oliwier Kozłowski) będzie gotowy pobić się z Aro, za to, co zrobił jego siostrze. Jednak jego wściekły ojciec go w tym wyręczy, gdy dowie się, że chłopak jeszcze zaszkodził i jemu.

Wójcik pójdzie siedzieć za pobicie chłopaka Luizy w 3386 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3386 odcinku "Barw szczęścia" wściekły Damian rzuci się na Aro z pięściami. Wzburzony Wójcik wda się w bójkę z niewiernym chłopakiem córki, którą przerwie dopiero interwencja Marcina (Oskar Stoczyński). Czy Kodur przerwie ją w formie prywatnej?

A może na służbie jako zdegradowany dzielnicowy, przez co ojca Luizy spotkają jeszcze konsekwencje prawne swojej decyzji? Szczególnie, że inspektor już zapłaci naprawdę słoną karę za swoją wcześniejszą prywatę wobec Cezarego (Marcel Opaliński) i Natalii (Maria Dejmek), w związku z czym nie będzie mógł za bardzo się dalej narażać, bo w końcu w ogóle wyleci za służby!

Ale czy w 3386 odcinku "Barw szczęścia" Aro złoży na niego zawiadomienie? Czy postanowi ostatecznie pogrążyć ojca Luizy, którą zdradził? A może daruje Damianowi, przez co bez oficjalnego zgłoszenia i Marcin będzie mógł odpuścić? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!