Barwy szczęścia, odcinek 3379: Nowa kobieta w życiu Marcina! Daria zastąpi mu Renatę? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3379 - środa, 13.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3379 odcinku "Barw szczęścia" Marcin rozpocznie pracę jako dzielnicowy tuż po tym jak zostanie zdegradowany na służbie. Wszystko przez to, że aresztowany Cezary (Marcel Opaliński) w końcu go wyda prokuraturze w zamian za złagodzenie wyroku i przyzna, że to właśnie on powstrzymał go przed spotkaniem z płatnym zabójcą Andrzeja Zastoi-Modelskiego (Leon Charewicz), a tak naprawdę zasadzką policji. I wówczas i Kodur poniesie tego konsekwencje.

W 3379 odcinku "Barw szczęścia" Kodur nie będzie już wysoko postawionym inspektorem tylko zwykłym dzielnicowym, który zacznie służbę na mieście. Jednak nie sam, gdyż pod jego opieką wyląduje młoda praktykantka Daria Michalska, z którą odbędzie swój pierwszy dzień pracy w nowej roli. I to z jakim finałem!

Zaskakujący pierwszy dzień pracy Marcina jako dzielnicowego w 3379 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale spokojnie, gdyż w 3379 odcinku "Barw szczęścia" między Darią, a Marcinem do niczego nie dojdzie. Mimo iż Michalska pojawi się w jego życiu tuż po zamknięciu Renaty w ośrodku leczenia uzależnień, to jednak Kodurowi amory nie będą w głowie, bo ani pozbycie się ukochanej, ani degradacja w służbie nie będą temu sprzyjać.

Aczkolwiek to nie oznacza, że wówczas w jego życiu w 3379 odcinku "Barw szczęścia" nic się nie wydarzy! A wręcz przeciwnie, gdyż już pierwszego dnia swojej nowej służby zatrzyma na ulicy Emila (Artem Malaszczuk), a następnie niespodziewanie spotka Natalię (Maria Dejmek), która przyczyni się do tego, że skończy tam, gdzie skończy, bo przecież to na jej rozpaczliwe błaganie powstrzymał jej męża, za co teraz i jemu przyjdzie zapłacić.

Daria rozbije związek Renaty i Kodura w 3379 odcinku "Barw szczęścia"?

Jednak w tej trudnej chwili w 3379 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie sam, gdyż będzie mógł liczyć na Darię, z którą znajdzie nić porozumienia. Do tego stopnia, że mimo niesprzyjających okoliczności losu, zdoła się nawet uśmiechnąć u boku praktykantki w trakcie ich przerwy od pracy.

Czy zatem w 3379 odcinku "Barw szczęścia" Renata będzie mogła czuć się zagrożona? Czy po wyleczeniu z nałogu będzie miała jeszcze po co wracać do Marcina? A może Kodur do tego czasu już zdoła związać się z Darią? Czy Michalska zagrozi ich związkowi? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

