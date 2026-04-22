Barwy szczęścia, odcinek 3378: Uzależniona Renata wyląduje na odwyku! Po przedawkowaniu leków Marcin zamknie ją w ośrodku - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3378 - wtorek, 12.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3378 odcinku "Barw szczęścia" Renata już wyjdzie ze szpitala, do którego trafi nieprzytomna w Święta Bożego Narodzenia tuż po odnalezieniu jej przez Marcina. Zdradzamy, że Kodur odnajdzie ukochaną w jej mieszkaniu, gdzie będzie leżeć na łóżku bez żadnych oznak życia. Oczywiście, policjant od razu wezwie pomoc, a jego partnerka wyląduje w rękach ratowników, a następnie lekarzy, dzięki którym nie tylko odzyska przytomność, ale i wróci do zdrowia.

Jednak w 3378 odcinku "Barw szczęścia" wyłącznie fizycznego, gdyż jej psychika wciąż będzie pozostawiała wiele do życzenia. Tym bardziej, że Renata wciąż będzie uzależniona od silnych leków przeciwbólowych, które będzie przyjmować mimo tego, iż wcale nie będzie odczuwać już bólu po ostatniej kontuzji. I stąd Marcin zdecyduje się już na radykalny krok!

Kodur zostawi uzależnioną Renatę w ośrodku leczenia uzależnień w 3378 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3378 odcinku "Barw szczęścia" Kodur przywiezie ukochaną do ośrodka leczenia uzależnień. Oczywiście, Renata nie będzie zadowolona z takiego obrotu spraw, jednak nie pozostawi Marcinowi innego wyboru. Zwłaszcza, że przez swoje uzależnienie od opioidów omal nie pożegna się z życiem, bo gdyby policjant w porę jej nie znalazł, to mogłoby skończyć się tragicznie.

W 3378 odcinku "Barw szczęścia" Marcin nie będzie chciał, aby sytuacja się powtórzyła. Szczególnie, że już będzie doskonale świadomy uzależnienia Renaty i zda sobie sprawę, że wyłącznie w taki sposób może jej pomóc. Tym bardziej, że wszelką inną próbę, jego ukochana skutecznie odrzucała, a rozmową z nią też nic się nie dało ugrać, bo kelnerka była święcie przekonana, że nie ma żadnego problemu. Jednak będzie mieć i to bardzo poważny!

Czy Renata wyjdzie z nałogu po odwyku w 3378 odcinku "Barw szczęścia"?

W 3378 odcinku "Barw szczęścia" Kodur uzna, że już nie ma innego wyjścia i zostawi Renatę w ośrodku leczenia uzależnień. I choć ukochana wcale nie będzie chciała tam być, to Marcin jej nie ustąpi i nie wróci z nią do mieszkania, póki się nie wyleczy i nie wróci do pełni zdrowia i tego psychicznego, bo inaczej wszystko znów mogłoby się powtórzyć.

W 3378 odcinku "Barw szczęścia" załamana Renata zostanie na odwyku. Czy dzięki pobytowi w zamkniętej i kontrolowanej placówce uda jej się wyjść z nałogu? Dowiemy się już niebawem!

