Paulina z Farmy o zaręczynach z Akselem. Wzruszające słowa

Małgorzata Pala
2026-05-08 13:46

Paulina z programu „Farma” podsyca plotki o romantycznej relacji z Akselem, publikując wzruszające słowa skierowane do zwycięzcy. Tuż przed finałem 5. edycji programu „Farma” w sieci pojawił się wpis, który sugerował moment zaręczyn i wywołał spore poruszenie. Widzowie nadal zastanawiają się, czy ta dwójka jest razem, a taki komunikat tylko dolał oliwy do ognia. Już wiadomo, jak to się potoczyło, choć emocje wciąż nie opadły.

Paulina w czarnym kapeluszu i jeansowym kombinezonie z Akselem w skórzanej kurtce, oboje tworzą serce z dłoni, stojąc na tle wiejskiej scenerii „Farmy".
Zaskakujący post przed finałem "Farmy"

Echo po finale 5. edycji „Farmy” nie milknie, a widzowie już wiedzą, że zwycięzcą show Polsatu został Aksel. Lubiany uczestnik zgarnął 160 tys. zł, które jak zapowiada, chce przeznaczyć na swój rozwój. Oprócz nagrody finansowej Aksel wyniósł z programu także coś innego, nowe relacje i świeży start po intensywnym sezonie.

Od momentu pojawienia się Pauliny w programie widzowie zastanawiali się, czy relacja tej dwójki będzie miała dalszy ciąg już po zakończeniu show. Tuż przed finałem temat tylko się zaognił, kiedy w mediach społecznościowych "Farmy" pojawił się wpis sugerujący zaręczyny.

Na Instagramie opublikowano wymowną zapowiedź finału:

Będą dziś zaręczyny? 👀 Wasz ulubiony #dreamteam tej edycji Farmy pozdrawia! 🫶🏻 Finał już o 20:30 w Polsacie! Bądźcie koniecznie z nami 🌾💛

Sama Paulina nie przeszła obojętnie obok posta. Wręcz przeciwnie, odniosła się i zwróciła do Aksela we wzruszających słowach:

Aksel - dziękuję Ci za wspaniałą przygodę. Każdego dnia miałam od Ciebie ogrom wsparcia i nauczyłeś mnie wierzyć w siebie i nigdy się nie poddawać. Jestem dumna, że mogłam odprowadzić Cię do finału na tej samej scenie, na której jesteś zwycięzcą. 👏 Niech Ci się wiedzie jak najlepiej, bo jesteś wspaniałym człowiekiem!” - napisała Paulina.

Ostatecznie podczas finału „Farmy” nie doszło do żadnych zaręczyn, czego oczywiście można było się spodziewać. Nawet jeśli między uczestnikami pojawiła się nić romantycznego porozumienia, trudno mówić o tak szybkim kroku – zwłaszcza po intensywnym czasie spędzonym w programie i ogromie emocji, jakie im towarzyszyły. Teraz oboje mają czas, by poukładać wszystko już poza kamerami i w spokojniejszych warunkach.