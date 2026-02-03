Panna młoda, odcinek 18: Beyza wyleci z rezydencji! Po wrednej zagrywce Mukadder wywali byłą żonę Cihana - ZDJĘCIA

"Panna młoda" (Gelin) odcinek 18 - poniedziałek, 9.02.2026, o godz. 17.20 w TVP2

W 18 odcinku „Panny młodej” w domu Hancer, gdzie dziewczyna przygotuje się na noc henny, dojdzie do szokujących wydarzeń. Nerwowa Deryi, która przejrzy paczki przywiezione przez kobiety z rodziny Develioglu, spostrzeże pomiędzy materiałami zdjęcie ślubne Cihana z Beyzą. Od tego zacznie się afera.

Mukadder dowie się o bezczelnych działaniach Beyzy

Derya natychmiast ukryje fotografię pod bluzką, świadoma, że może wywołać ogromne problemy. Chwilę później znajdzie Mukadder i pokaże jej zdjęcie, prosząc o rozwiązanie sytuacji. Mukadder, bez wahania, przyjmie zdjęcie i jednocześnie nagrodzi Deryę złotą bransoletką za lojalność.

— To wystarczy — powie chłodno, kładąc kres sprawie, a w jej oczach pojawi się niepokojący uśmiech. Gdy noc henny dobiegnie końca, Mukadder nie będzie tracić ani chwili. Wpadnie do pokoju Beyzy i wybuchnie gniewem.

— Zawstydziłaś mnie przed tymi biedakami! Wygląda na to, że mieszkam z wrogiem pod jednym dachem!

Mukadder wywali Beyzę z domu

Beyza, choć przestraszona, spróbuje się postawić. — To jest mój dom! Nigdzie się nie wybieram!

Mukadder jednak nie cofnie się ani o krok. — Straciłaś prawo, by tu mieszkać. Wynoś się!

W tej chwili wchodzi Nusret, ojciec Beyzy. Choć zaskoczony, potwierdzi decyzję Mukadder. — Tego też nie potrafię ci wybaczyć. Nie możesz dłużej przebywać w tym domu.

Beyza wyjdzie z ojcem, pełna chłodnej determinacji. Choć przegrana wydaje się bolesna, wie, że nie jest końcem jej walki.

Decyzja Mukadder w 18 odcinku „Panny młodej” będzie miała długofalowe skutki. Beyza straci poczucie bezpieczeństwa i status w rodzinie, ale wydarzenie wzmocni jej determinację i ambicje. Wyrzucenie jej z domu stanie się punktem wyjścia do dalszej walki o wpływy i miejsce w życiu Cihana. Tym bardziej, że cwany Nusret tylko z pozoru zgodzi się z Mukadder. Tak naprawdę powie córce na osobności, że musi zachować zimną krew, by mogła coś więcej ugrać. Stanie się więc jasne, że ojciec z córką będą mącić.

Mukadder, pokazując swoją władzę, ustali też nowy porządek – Hancer zyska status głównej kobiety w rezydencji, a Beyza będzie zmuszona działać z zewnątrz, planując kolejne kroki. 18 odcinek „Panny młodej” pokaże, że w domu Develioglu panuje twarda hierarchia, a każdy ruch bohaterów niesie konsekwencje. Wyrzucenie Beyzy z domu nie tylko podkreśli władzę Mukadder, ale też wyznaczy nowe relacje i konflikty w rodzinie. Hancer, choć nowa, stanie się centralną postacią w domu, ale wkrótce przekona się, że czeka ją sporo wyzwań i upokorzeń.