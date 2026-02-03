Koniec M jak miłość?! Po śmierci Franki fani mają już serdecznie dość

"M jak miłość" zniknie po 25 latach? Wszystko przez śmierć Franki!

"M jak miłość" jest najchętniej oglądanym polskim serialem już od 25 lat! Ale po emisji 1907 odcinka "M jak miłość to może zmienić się już na dobre! A to dlatego, że właśnie wtedy umrze Franka, żona Pawła Zduńskiego (Rafał Mroczek), który od początku serialu wciąż ma pod górkę i nie może zaznać szczęścia. I choć wydawało się, że znalazł je właśnie u boku góralki i wymarzonego synka Antosia (Mark Myronenko), to niestety będzie to jedynie złudzenie, gdyż śmierć jego ukochanej żony zmieni wszystko!

Ale jak się okazuje nie tylko u Pawła, ale także i widzów "M jak miłość", którym kompletnie nie podoba się decyzja produkcji o uśmierceniu Franki! Tym bardziej, że przecież można było zastąpić ją inną aktorką jak w przypadku Natalki (Dominika Suchecka) czy Mateusza (Rafał Kowalski), zwłaszcza, że także mówimy tutaj o pierwszoplanowej postaci, to jednak w jej przypadku zdecydowano się nie jej nie zmieniać, ale także pożegnać się z nią już na amen!

Fani "M jak miłość" zapowiadają, że nie będą już oglądać kolejnych odcinków po śmierci Franki!

Dominika Kachlik opublikowała na swoim Instagramie pożegnalne nagranie, za pomocą którego w końcu oficjalnie potwierdziła śmierć Franki, o czym nasz portal SuperSeriale.se.pl poinformował jako pierwszy już na początku stycznia. I już wtedy wiadomość o odejściu Zduńskiej wstrząsnęła widzami, a gdy jeszcze zyskali jej potwierdzenie to już w ogóle!

Do tego stopnia, że otwarcie zapowiedzieli, że po 25 latach oni także kończą swoją przygodę z "M jak miłość", wyraźnie sprzeciwiając się w ten sposób decyzji produkcji o uśmierceniu Franki! Widzowie jasno napisali, że już nie będą oglądać kolejnych odcinków swojego dotychczas ulubionego serialu, który tą decyzją sam strzelił sobie w kolano!

- Serial kocham od początku. Bywało różnie, ale teraz ja tego niestety nie przejdę... po tylu latach jutro obejrzę ostatni odcinek. Strasznie to smutne i ciężkie. W swoim życiu mam obecnie ciężki czas, serial zawsze pozwalał mi na lekką odskocznie, a teraz położyliście mnie na łopatki... nie dam rady. A można było rozwiązać to inaczej - napisała jedna z fanek.

- Dokładnie l. Skandal! Ja też oglądam 25 lat i kończę - zapowiedziała i druga.

- Przestanę oglądać ten serial, bo ciągle kogoś uśmiercają 😩jak się wszystko zaczęło fajnie Pawłowi układać to znowu taka tragedia!!!! - dodała trzecia, a to i tak dopiero część!

Nie będzie już zapowiedzi 1908 odcinka "M jak miłość" po śmierci Franki!

Czyżby produkcja "M jak miłość" wzięła sobie to do serca i z tego względu już nawet nie pokazała zapowiedzi 1908 odcinka tuż po śmierci Franki w 1907 odcinku? Tym bardziej, że te komentarze pojawiły się jeszcze przed emisją ostatniego dla nich odcinka.

Otóż nie, gdyż na platformie vod.tvp.pl premierowe 1906 i 1907 odcinku "M jak miłość" były dostępne już wcześniej i już wtedy nie było w nich zapowiedzi kolejnego 1908 odcinka, co do tej pory raczej się nie zdarzało. A już na pewno nie przed dłuższą przerwą. Ale w tym przypadku będzie inaczej!

Po 1907 odcinku "M jak miłość" widzowie nie zobaczą zapowiedzi 1908 odcinka, ale nie dlatego, że serial faktycznie się skończy, gdyż dalsze odcinki będą emitowane bez żadnych zmian o stałej porze i to nawet mimo śmierci Franki i zapowiedzi fanów. A dlatego, że w ten sposób produkcja postanowiła pożegnać Zduńską, w którą przez 6 lat wcielała się Dominika Kachlik.