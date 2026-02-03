M jak miłość. Tak produkcja pożegnała Dominikę Kachlik po śmierci Franki! Nie tego można było się spodziewać - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1907 ŚMIERĆ FRANKI - wtorek, 3.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1907 odcinku "M jak miłość" widzowie po raz ostatni zobaczą Frankę, na której śmierć produkcja będzie przygotowywać swoich fanów już od samego początku! A to dlatego, że wszystko zacznie się od proroczego snu Marysi (Małgorzata Pieńkowska), na ręce której synowa przekaże zapłakanego Antosia (Mark Myronenko), zgodnie z obietnicą, którą Rogowska złożyła jej już wcześniej, a tuż przed faktyczną śmiercią góralki jeszcze ją potwierdzi.

Ale w 1907 odcinku "M jak miłość" i sama Franka od samego początku będzie przeczuwać, że umrze. I stąd przekaże Kindze (Katarzyna Cichopek) pożegnalne filmiki dla Pawła i Antosia, a także pożegna się z mężem, synem i swoją teściową. Tuż po ich spotkaniu Zduńskiej pęknie tętniak i wówczas góralka już momentalnie wyląduje na bloku operacyjnym. Jednak tego zabiegu już nie przeżyje, bo jej serce w końcu się zatrzyma i już nie ruszy!

To wydarzy się na koniec 1907 odcinka "M jak miłość" po śmierci Franki!

W 1907 odcinku "M jak miłość" lekarz przekaże Pawłowi tragiczną wiadomość o śmierci Franki, po której Kinga, Piotrek (Marcin Mroczek) i Marysia (Małgorzata Pieńkowska) od razu zaczną go pocieszać. A w ostatniej scenie Zduński zobaczy jak jego żona ucieka przed nim wiejską drogą w Grabinie, a więc miejscu, gdzie chciała osiąść z nim i Antosiem już na stałe w swoim wymarzonym domu!

Tuż po tym w 1907 odcinku "M jak miłość"pojawi się czarna plansza, a wszystkiemu będzie towarzyszyć smutna muzyka, aby jeszcze dodać dramaturgii już i tak tragicznej sytuacji. A następnie nie pojawi się zapowiedź kolejnego 1908 odcinka "M jak miłość" jak zawsze miało to miejsce i widzowie nie zobaczą, jak bliscy, a przede wszystkim Paweł poradzi sobie po śmierci Franki!

Po krótkiej chwili pojawią się same napisy końcowe, a więc nie będzie także żadnych pożegnalnych zdjęć Dominiki Kachlik, która od 6 lat regularnie wcielała się w rolę Franki Zduńskiej! Ale nie tylko, gdyż w 1421 odcinku "M jak miłość" w 2019 roku pojawiła się także gościnnie jako żona Maksa (Andrzej Michalski)! A teraz odejdzie już na dobre!

Skąd taka decyzja produkcji o takim pożegnaniu Franki w 1907 odcinku "M jak miłość"?

I choć cały 1907 odcinek "M jak miłość" będzie przygotowywał i będzie poświęcony odejściu Franki, to końcówka odcinka może zadziwić! Być może w ten sposób produkcja chciała już na sam koniec oszczędzić kolejnego bólu, łez i smutku swoim fanom, którzy i tak będą to przeżywać przez cały odcinek, a zwłaszcza w ostatnich scenach wraz z Pawłem, Piotrkiem, Kingą i Marysią.