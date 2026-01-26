M jak miłość, odcinek 1907: Ostatnia prośba Franki do Kingi! Przekaże jej to przed swoją śmiercią - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1907 śmierć Franki - wtorek, 3.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1907 odcinku „M jak miłość” na dzień przed planowaną operacją tętniaka aorty Franka będzie już nie tylko pełna obaw, a także bliska ataku paniki. A to dlatego, że zda sobie sprawę, że może nie przeżyć, zostawić ukochanego Pawła i osierocić malutkiego Antosia. Tym bardziej, gdy lekarz uświadomi ją, z czym tak naprawdę mają do czynienia. I już wtedy Zduńska powoli zacznie szykować się na swoją śmierć i nagra dla męża i synka pożegnalne filmiki ze szpitala.

A w 1907 odcinku „M jak miłość” postanowi przekazać je Kindze, którą jako jedyną wtajemniczy w swój plan. Zdradzamy, że to właśnie Zduńska dostarczy jej do szpitala tablet, na którym nagra dla swoich chłopaków ostatnie filmiki. A na chwilę przed zabiegiem zdecyduje się je przekazać swojej szwagierce, świadoma tego, co może się stać!

Franka przekaże Kindze filmiki, nagrane na wypadek jej śmierci w 1907 odcinku „M jak miłość”!

Ale oczywiście w 1907 odcinku „M jak miłość” Franka nie da tego po sobie poznać i będzie robić przy tym dobrą minę do złej gry. Jednak Kinga w pełni ją zrozumie i zgodzi się spełnić jej prośbę, która finalnie okaże się tą ostatnią. Mimo iż nawet Zduńska nie będzie tego podejrzewać, gdyż tak jak wszyscy, będzie pewna, że jej szwagierka przeżyje operację...

- Zatrzymaj go na razie... Odbiorę go od ciebie po wyjściu ze szpitala i wtedy skasuję filmiki, które nagrałam… i które są tylko dowodem na moją histerię i na to, jaka jestem niemądra! - poprosi ją Franka.

- Ja cię doskonale rozumiem... Sama wiem po sobie, że czasem dopadają nas różne mroczne myśli, złe przeczucia… Zobaczysz, jeszcze będziesz się z tego śmiać! - zapewni ją Kinga.

Jednak w 1907 odcinku „M jak miłość” nie będzie mieć racji, bo Zduńska niestety nawet nie dożyje do planowanej operacji, gdyż już wcześniej, po zakończeniu spotkań z najbliższymi i ostatnich pożegnaniach, pęknie jej tętniak! Oczywiście, wówczas Franka od razu trafi na blok, ale tym razem lekarzom już nie uda się uratować jej życia. Góralka umrze, a Kinga zostanie z jej filmikami, które jej szwagierka faktycznie nagra przed swoją śmiercią.

Zduńska przekaże materiały od zmarłej szwagierki Pawłowi w 1908 odcinku „M jak miłość”!

I już w 1908 odcinku "M jak miłość" Kinga postanowi przekazać je Pawłowi, co niestety nie skończy się dobrze. Wszystko przez to, że po ich odebraniu Zduński wybuchnie gniewem i już na dobre się załamie. Mimo iż przez miesiąc będzie walczył o to, aby się nie poddać.

Ale niestety filmiki, nagrane przez jego ukochaną żonę na chwilę przed jej śmiercią do reszty go dobiją w 1908 odcinku „M jak miłość”! Do tego stopnia, że Zduński odda ich synka Marysi (Małgorzata Pieńkowska), także zgodnie z ostatnią wolą Franki, a sam zniknie...