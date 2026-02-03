Panna młoda, odcinek 19: Początek koszmaru Hancer w rezydencji Develioglu. Tuż po ślubie dostanie w twarz i zobaczy, co ją czeka - ZDJĘCIA

„Panna młoda” (Gelin) odcinek 19 – wtorek, 10.02.2026, godz. 17.20 w TVP2

Po smutnej ceremonii ślubnej w 19 odcinku serialu "Panna Młoda" Hancer obudzi się w starym domu, wciąż w sukni ślubnej, nie do końca świadoma, co wydarzyło się poprzedniego dnia. Dziewczyna będzie próbowała zebrać myśli i zrozumieć, że właśnie weszła w nowy świat, świat rezydencji Develioglu, w którym każdy jej ruch będzie oceniany.

Hancer od razu po ślubie narazi się domownikom

Pukanie do drzwi przerwie poranny spokój. Głos pokojówki Gülsüm oznajmi, że śniadanie jest gotowe. Hancer poczuje wstrząs, bo zobaczy bogato zastawiony stół, ciepłe pieczywo, owoce i miseczki z miodem, zamiast radości, wywoła u niej poczucie onieśmielenia i izolacji.

— Pani Hancer… śniadanie — usłyszy zza drzwi.

Dziewczyna, wciąż ogarnięta wczorajszym smutnym ślubem, odpowie niepewnie, próbując opanować drżenie głosu.

— Tak… już wychodzę.

Mukadder wprowadzi brutalne zasady w 19 odcinku serialu "Panna młoda"

Gdy Hancer pojawi się w jadalni, Mukadder wejdzie po schodach z wyprostowaną sylwetką i lodowatym spojrzeniem. Jednym gestem odprawi Gülsüm, a dziewczyna zostanie sama z kobietą, która od tej pory będzie decydować o każdym jej ruchu.

— Dobrze spałaś? — zapyta sucho, oceniając Hancer od stóp do głów.

Hancer, świadoma, że znalazła się w roli gościa w domu, który nie będzie jej przyjazny, zamilknie, nerwowo ściskając krawędź szlafroka. Kiedy spróbuje się wytłumaczyć, że Cihan nie chciał, by spała osobno, Mukadder uderzy ją w policzek. Dźwięk uderzenia będzie suchy i ostry, a Hancer cofnie się oszołomiona.

— Nie waż się oczerniać mojego syna! — krzyknie Mukadder, patrząc dziewczynie prosto w oczy. — Znaj swoje miejsce!

Dziewczyna zrozumie w jednej chwili, że jej „nagroda”, czyli bogactwo, komfort i luksus, będzie jednocześnie klatką, z której nie będzie łatwo się wydostać. Palce Hancer zacisną się na krawędzi stołu, a serce zadrży z przerażenia.

Mukadder podejdzie bliżej, wskazując palcem.

— Gdybyś była prawdziwą kobietą, nie pozwoliłabyś mężowi spać osobno. Zanim następnym razem otworzysz usta, pomyśl. Sto razy. Dopiero potem możesz coś powiedzieć. Czy to jasne?

Hancer nie odpowie słowem. Ledwie kiwnie głową, starając się zachować spokój. Mukadder odejdzie, zostawiając dziewczynę samą w ciszy, która będzie cięższa niż krzyk.

— Boże… dopiero zaczął się mój koszmar — pomyśli Hancer, z trudem opanowując łzy.

W 19 odcinku serialu "Panna młoda" widzowie zobaczą, jak rozpocznie się dramat dziewczyny w rezydencji Develioglu. Szokujące zasady i brutalne lekcje pokory od Mukadder pokażą, że życie w luksusie będzie wymagało od Hancer siły i determinacji, a jej walka o godność dopiero się zacznie.