Barwy szczęścia, odcinek 3315: Tak Łukasz ucieknie z pułapki psychopatki Agnieszki! Doczołga się do lasu i zobaczy drona, którego wypuści Celina - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3315 - czwartek, 12.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Ucieczka Łukasza w 3315 odcinku "Barw szczęścia" to ostatnie, na co starczy mu sił, bo wskutek choroby i wycieńczenia organizmu stan porwanego Sadowskiego pogorszy się jeszcze bardziej. Choć Agnieszka zostanie aresztowana, to nie przyzna się Kodurowi (Oskar Stoczyński), gdzie uwięziła Łukasza, gdzie on jest i co z nim zrobiła!

To oznacza, że Sadowski będzie zdany tylko na siebie. Znajdzie w sobie jednak wystarczająco dużo siły i determinacji, żeby wydostać się z pułapki porywaczki, więziennej celi, którą stworzyła dla niego w wynajętym domu pod Włocławkiem.

Oto jak w 3315 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz ucieknie z więzienia Agnieszki

Jedynym wyjściem dla uwięzionego Łukasza w 3315 odcinku "Barw szczęścia" będzie dziura w ścianie, którą jednak będzie musiał powiększyć, wybierając kolejne cegły. A kiedy wreszcie odzyska wolność, z trudem doczołga się do lasu, straci jednak przytomność na leśnej drodze. Jak podaje światseriali.interia.pl Sadowski ocknie się dopiero po paru godzinach i zobaczy latający nad jego głową dron. Okaże się, że to Celina go wypuściła, bo będzie krążyła w pobliżu w poszukiwaniach byłego kochanka i partnera-detektywa!

Celina znajdzie Łukasz na leśnej drodze w 3315 odcinku "Barw szczęścia"

W pewnym momencie, kiedy w 3315 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz otworzy oczy, zauważy jadący w jego kierunku samochód Celiny. I znów zemdleje, lecz kobieta od razu udzieli mu pomocy.

- Już wszystko dobrze, mam cię... - powie Celina i sięgnie po telefon, by sprowadzić pomoc. Wycieńczonego, na wpół żywego Łukasza od razu zawiezie do szpitala.

Łukasz przeżyje, ale jego stan będzie poważny w 3315 odcinku "Barw szczęścia"

Dopiero tam w 3315 odcinku "Barw szczęścia", mając pewność, że Łukasz przeżyje i wyjdzie z tego, co mu zrobiła Agnieszka, Celina zadzwoni do Kasi (Katarzyna Glinka). Zawiadomi byłą żonę Sadowskiego że go znalazła - żywego, ale w ciężkim stanie.

- Dziękuję, że go znalazłaś - Kasia nie powstrzyma łez wzruszenia.

- Żałuję, że nie wcześniej - stwierdzi Celina.

- Przestań, i tak zrobiłaś bardzo dużo. Gdyby nie ty, nie wiadomo, jak długo błądziłby po tym lesie, w jakim byłby stanie, gdyby ktoś wreszcie się zatrzymał. Ja i Ksawery do końca życia będziemy twoimi dłużnikami - zapewni Kasia.

W finale 3315 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz w szpitalu odzyska przytomność, ale przez jakiś czas nie będzie wiedział, gdzie jest jest i co się z nim stało. Dość szybko przypomni sobie jednak porwanie i koszmar w więzieniu Agnieszki, która faszerowała go lekami i obezwładniała paralizatorem prądu.