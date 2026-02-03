Barwy szczęścia, odcinek 3326: Będzie rozwód Natalii i Cezarego! Wyzna matce, że przygotowała pozew

"Barwy szczęścia" odcinek 3326 - piątek, 27.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Natalia weźmie rozwód z Cezarym! Zwoleńska będzie gotowa z pozwem w 3326 odcinku "Barw szczęścia"! Sytuacja między małżonkami stanie na ostrzu noża. Józefina (Elżbieta Jarosik) i Małgorzata zobaczą na własne oczy, że prawniczka ma serdecznie dość.

Rozwód Cezarego i Natalii z "Barw szczęścia". Jak do tego dojdzie?

Nie jest tajemnicą, że kością niezgody między Natalią a Cezarym jest jest dramatyczna sytuacja Józefiny, oszukanej przez oszusta Andrzeja (Leon Charewicz). Podczas procesu podły mężczyzna próbował odwrócić sytuację i wmawiał wszystkim, że to Rawiczowa jest niepoważna. Niestety prawda jest taka, że faktycznie zaciągnęła kredyt na siebie, dała pieniądze "ukochanemu", bo mu ufała. On wykorzystał jej naiwność.

Cezary nie umie poradzić sobie z wściekłością na działania Andrzeja. Chciał zrobić to, o czym myślała także matka - zlecić zabójstwo krętacza. To Natalia powstrzyma męża przed tym ruchem. Zadeklarowała, że doniesie na niego na policję, pokazała, że jest gotowa na wszystko, byle Cezary nie wcielił mrocznego planu w życie. To dla Rawicza za dużo. Odebrał to jako atak na siebie, przestał ufać Natalii i obrazi się na nią na całego.

Kłótnie, spory, nieporozumienia w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" doprowadzą do tego, że małżonkowie kompletnie przestaną ze sobą przebywać, kontaktować się i porozumiewać. Wtedy padnie informacja o pozwie.

Natalia powie Małgorzacie o pozwie rozwodowym w 3326 odcinku "Barw szczęścia"

To Małgorzata jako pierwsza dowie się, że prawniczka przyszykowała pozew. To będzie oznaczało tylko jedno - gotowość do rozstania z Cezarym. Tymczasem Józefina zauważy, że konflikt postępuje. Czy Małgorzata przekaże jej szokujące wieści i razem spróbują coś zrobić, by ratować małżeństwo dzieci? To może być trudne, bo sprawy zajdą za daleko.