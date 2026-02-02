Barwy szczęścia, odcinek 3307: Łukasz zachoruje w więzieniu Agnieszki. Zlituje się nad nim i nie dopuści, by umarł na jej oczach - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3307 - poniedziałek, 2.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Łukasz w kryjówce Agnieszki w 3307 odcinku "Barw szczęścia" będzie czuł się tylko gorzej. Będzie cierpiał i zgłosi porywaczce, że źle się czuje. W kuchni dojdzie do ostrego dialogu między nimi, "łaskawa" Agnieszka pozwoli dziennikarzowi wziąć prysznic. Oczywiście jej dobroć będzie tylko pozorna.

Agnieszka pomoże Łukaszowi w chorobie w 3307 odcinku "Barw szczęścia"

- Lepiej? – zapyta Agnieszka, gdy Łukasz wyjdzie spod prysznica.

- Lepiej nie mówić – uzna słaby Sadowski.

- Weź lekarstwa, zjedz śniadanie – bez wyrazu rzuci Agnieszka.

- Aga, naprawdę potrzebuję zmierzyć temperaturę, fatalnie się czuję, przysięgam – zażąda Łukasz.

- Ok. Poszukam termometru, przykuj się – każe mu psychopatka.

- Naprawdę myślisz, że w tym stanie mógłbym ci uciec? – zapyta Sadowski.

- Wolałabym nie ryzykować. Dla naszego wspólnego dobra – odpowie Agnieszka, w tym czasie Łukasz będzie miał okazję przeczytać artykuł o sobie w „Szoku”.

Łukasz dowie się, że bliscy go szukają, ale w 3307 odcinku "Barw szczęścia" Agnieszka będzie górą

Pomimo że Agnieszka pozwoli Łukaszowi na mycie czy posiłek, wciąż kontroluje każdy jego ruch, przykuwając go kajdankami, by uniknąć jakiejkolwiek próby ucieczki. W 3307 odcinku „Barw szczęścia” do gry wejdzie także świadek, który rozpozna Łukasza w towarzystwie kobiety odpowiadającej rysopisowi Agnieszki. To właśnie dzięki tej obserwacji jego los zacznie zmierzać ku rozwiązaniu zagadki porwania, choć nie od razu policja podejmie skuteczne działania.

Tymczasem poza kryjówką Ksawery zauważy, że Agnieszka kupuje ulubioną czekoladę taty. Wkrótce Celina (Orina Krajewska) dostanie potwierdzenie swoich przypuszczeń, obserwując Agnieszkę z torbami pełnymi zakupów. To tylko potwierdzi, że psychopatka nie tylko więzi Łukasza, ale też dokładnie planuje każdy ruch, by zachować przewagę nad rodziną Sadowskiego.