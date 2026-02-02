Barwy szczęścia, odcinek 3320: Koszmarny wypadek na ślubie Asi i Huberta! Tak skończy pan młody - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3320 - czwartek, 19.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3320 odcinku "Barw szczęścia" Asia i Hubert z pomocą swoich świadków - Agaty (Natalia Zambrzycka) i Ignacego (Olaf Staszkiewicz) przemienią ogród Pyrków w piękną salę ślubną. Państwo młodzi będą już na finiszu przygotowań przed najważniejszym momentem w swoim życiu, ale niestety wtedy dojdzie do nieoczekiwanego wypadku pana młodego!

W 3320 odcinku "Barw szczęścia" Pyrka chwyci za stos talerzy, które za jednym zamachem będzie chciał przenieść, aby ułożyć na stole. Jednak mocno się przeliczy, gdyż ze wszystkimi nie da sobie rady! A to dlatego, że niespodziewanie się potknie i przewróci, a wraz z nim kilkanaście pięknych talerzy porcelanowych! A to wcale nie będzie najgorsze!

Hubert przewróci się i zbije wszystkie talerze w 3320 odcinku "Barw szczęścia"!

Wszystko przez to, że z boku w 3320 odcinku "Barw szczęścia" wypadek Huberta naprawdę będzie wyglądał groźne. Do tego stopnia, że aż mocno przerazi on Asię, która od razu podbiegnie do swojego narzeczonego. Ale na szczęście, panu młodemu nic poważnego się nie stanie! Tym bardziej, że będzie on w stanie nawet żartować. Jednak wcale nie przez długo!

- Nic ci się nie stało? - spyta go zaniepokojona Asia.

- Poza tym, że będziemy jeść z plastików, to nie - zażartuje Hubert, po czym podniesie się z ziemni o własnych siłach.

Szczególnie, że wtedy w 3320 odcinku "Barw szczęścia" Asia spojrzy na wszystkie roztrzaskane talerze. Jednak wcale nie będzie mieć o to pretensji do Huberta! A wręcz przeciwnie!

- To na szczęście... Przecież na weselach rozbija się zastawę. Trochę się pospieszyłeś, ale za to robota solidnie wykonana - uzna Sokalska.

Asia nie będzie mieć pretensji do narzeczonego w 3320 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale wówczas w 3320 odcinku "Barw szczęścia" Hubertowi już wcale nie będzie do śmiechu. Zwłaszcza, iż poczuje, że tak naprawdę zawiódł swoją ukochaną. Jednak będzie w dużym błędzie!

- Przepraszam cię - westchnie Pyrka.

- Za co? - zdziwi się Asia.

- Za to, że nie zorganizowałem wystawnego ślubu, wielkiego wesela - wyjaśni jej Hubert.

- Tak naprawdę to chciałabym, żebyśmy byli dzisiaj tylko we dwoje, założyli sobie obrączki i poszli gdzieś przed siebie... beztrosko - wyzna mu Sokalska.

I dopiero w tym momencie w 3320 odcinku "Barw szczęścia" Pyrka naprawdę zluzuje. Hubert przyciągnie do siebie swoją narzeczoną, po czym się do niej zbliży i zdecyduje się na szczere wyznanie, którego już nic nie zakłóci!

- Chcę iść z tobą przez życie. Całe życie... Na beztroskę nie liczę, ale z tobą będzie łatwiej - szepnie jej pan młody.