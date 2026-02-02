Barwy szczęścia, odcinek 3311: Ksawery sprzeciwi się terapii! Kasia namówi syna na pomoc po porwaniu Łukasza? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3311 - piątek, 6.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3311 odcinku „Barw szczęścia” Ksawery będzie pod wpływem ogromnego stresu i lęku o ojca, którego psychopatyczna Agnieszka (Katarzyna Tlałka) wciąż trzyma w niewoli. Nikt z bliskich dziennikarza nie wie jednak, co konkretnie się stało. Chłopiec zauważy jej podejrzane zachowania, jak np. kupowanie ulubionej czekolady taty i zacznie łączyć fakty. Te obserwacje oraz poczucie bezradności doprowadzą do wybuchów agresji zarówno w domu, jak i w szkole. Kasia zauważy, że z synem jest źle.

Kasia namówi Ksawcia na wizytę u psychologa? Syn Łukasza potrzebuje pomocy

Pedagodzy i nauczyciele zwrócą uwagę Kasi, że wybuchy Ksawerego nie są normalne, mimo że stres tłumaczy część jego zachowań. W szkole zasugerują Kasi, by pomyślała nad udzieleniem chłopcu szerszej pomocy. On jednak uzna to za słabość.

- Takie wybuchy są naturalne dla kogoś, kto żyje w tak dużym stresie. Ale to, że są naturalne, nie oznacza, że są właściwe – powie Kasia do syna. – Potrzebujemy pomocy.

- Jeśli chcesz mnie wysłać do szkolnego psychologa, to daruj sobie – ostro warknie Ksawery. – Teraz idę pograć na kompie, bo i tak mi narobiłaś kwasu, że musimy wracać razem.

Kasia zauważy, że z Ksawciem jest źle

- Stop. Nie, Ksawery. Porozmawiajmy – odpowie mama, starając się załagodzić napięcie. Kasia wyjaśni chłopcu, że wizyty u psychologa to żaden wstyd. Wręcz przeciwnie, sama korzystała przecież z pomocy.

W 3311 odcinku „Barw szczęścia” spokojnie wytłumaczy synowi, że terapia nie jest karą, lecz sposobem na poradzenie sobie z emocjami po traumie związanej z zaginięciem ojca. Dzięki cierpliwemu podejściu i wyjaśnieniom, Ksawery zacznie powoli dostrzegać sens wizyty u psychologa, choć nadal będzie wahał się przed pełnym zaangażowaniem.

Jednocześnie akcja wokół Agnieszki nabierze tempa. Celina (Orina Krajewska) dopnie swego i w 3311 odcinku „Barw szczęścia” przekona inspektora Kodura (Oskar Stoczyński), aby natychmiast wydał nakaz zatrzymania psychopatki. To z kolei daje nadzieję, że zaginięcie Łukasza wkrótce zostanie zakończone, a Ksawery odzyska poczucie bezpieczeństwa.