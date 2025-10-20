Miłość i nadzieja, odcinek 313: Sila i Kuzey razem w więzieniu. Nie zostawi jej samej za kratkami - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 313 - sobota, 25.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W finale 313 odcinka "Miłość i nadzieja" Sila i Kuzey będą razem siedzieli w więziennej celi, ale dzięki temu znów będą blisko siebie, nie zważając na to, co zrobi i powie Bahar.

Czy to koniec małżeństwa Kuzeya i Bahar w "Miłość i nadzieja"?

Zanim to jednak nastąpi Kuzey uprzedzi Bahar, że ich małżeństwo właśnie się skończyło. Odejdzie od żony, zdejmie ślubną obrączkę. Podejmie też decyzję, by wydać ją policji. Ponieważ będzie miał nagranie obciążające żonę, dowód na to, że to ona chciała otruć Acelyę orzechami, żeby pozbyć się dawnej ukochanej Leventa, dalszy los Bahar wyda się już przesądzony. Ale ostatnie zdanie będzie należało do Sili.

Sila zostawi dla Kuzeya list w 313 odcinku "Miłość i nadzieja"

To właśnie Sila w 313 odcinku "Miłość i nadzieja" uprzedzi Kuzeya i Bahar i pierwsza zgłosi się na policję, przyznając się do winy, do tego, że nasypała orzechów do potrawy, którą zjadła Acelya. Ukochany dostanie od niej tylko list, w którym wszystko mu wyjaśni. Kuzey, zgodnie z prośba Sili, nie odda Bahar w ręce policji.

"Jeśli coś dla ciebie znaczę, nie wysyłaj Bahar do więzienia. Zawsze ci ufałam. Zawsze robiłam, co mi kazałeś. Ten jeden raz ty mi zaufaj"

Kuzey w 313 odcinku "Miłość i nadzieja" pobije Leventa, żeby trafić do więzienia, tam gdzie Sila

Mimo że Kuzey uszanuje decyzję Sili, to w 313 odcinku "Miłość i nadzieja" nie zostawi jej samej w więziennej celi. Znajdzie sposób, żeby też trafić do aresztu. Sam Levent sprowokuje go do tego, żeby Kuzey poszedł za Silą. Przebiegły lekarz przypomni rywalowi, że Sila jest jego narzeczoną, że mu ją odebrał, a sam ma żonę - Bahar. Wyprowadzony z równowagi Kuzey rzuci się na Leventa z pięściami.

- Zatłukę cię! Zabiję - zacznie do Leventa, nie zważając na obecność policji.

Po chwili Sila w 313 odcinku "Miłość i nadzieja" zobaczy jak funkcjonariusza zamykają w sąsiedniej celi jej ukochanego...