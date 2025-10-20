Miłość i nadzieja, odcinek 314-318. Sila i Kuzey wyjdą z więzienia i rozwiążą intrygę Bahar i Leventa? Bulent wróci do rodziny. Streszczenia odcinków od 27.10 do 1.11.2025 - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 314 - poniedziałek, 27.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Melis domaga się, by Zeynep wyznała, że nie kocha Egego. Cihan porywa Gonul. Kuzey chce wpłacić kaucję za Silę. Sila prosi Kuzeya, by pogodził się z Bahar. Acelya szantażuje Leventa.

"Miłość i nadzieja" odcinek 315 - wtorek, 28.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Cihan porywa Gonul. Sprawa badania DNA Zeynep wychodzi na jaw. Hulya porusza palcem. Sila mówi o tym tylko Kuzeyowi i Naciye. Sila widzi fragment filmu obciążającego Leventa i Bahar.

"Miłość i nadzieja" odcinek 316 - środa, 29.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Bulent wraca do domu, Zeynep wita go chłodno. Sila, pomimo zakazu Cavidan, mówi Kuzeyowi o filmie. Postanawiają razem rozwikłać intrygę Bahar i Leventa. Yildiz znajduje dziwny dokument.

"Miłość i nadzieja" odcinek 317 - czwartek, 30.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Sila przechwytuje umowę między Leventem a Bahar. Bulent tłumaczy się z wyjazdu. Melis mu wybacza. Zeynep spędza romantyczny wieczór z Cihanem. Levent chce się natychmiast żenić i wyjechać z Silą do Amsterdamu.

W piątek, 31.10.2025, nie będzie kolejnego odcinka "Miłość i nadzieja".

"Miłość i nadzieja" odcinek 318 - sobota, 1.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Bahar chwali się Sili swoim szczęściem z Kuzeyem, ale siostra wie, że to kolejne kłamstwa. Cihan bierze Bulenta za złodzieja. Levent kupuje prezenty i dostaje od Kuzeya drogi zegarek. Levent kłamie, by spotkać się z Acelyą. Sila i Kuzey podsłuchują jego rozmowę z dawną ukochaną.

