Na Wspólnej, odcinek 4182: Hoffer i Nalepa odkrywają, że Antek został zakażony gronkowcem. Jego siostra grozi szpitalowi pozwem - ZDJĘCIA

Spis treści
Ostatni odcinek serialu "Na Wspólnej" z pewnością dostarczył fanom sporej dawki emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Na pierwszy plan wysunęła się brawurowa kradzież 200 tysięcy złotych z kancelarii, którą na zlecenie Kaliny zrealizował Łukasz, a podejrzenia niesłusznie spadły na zszokowanego Darka. W domu Szulców zapanowała napięta atmosfera, gdy Wojtek przyjął pod swój dach ojca po przeszczepie, co wzbudziło niepokój Żanety. Radość zapanowała za to u Remigiusza, który odzyskał wzrok i cieszył się sielanką u boku Brygidy. Tę jednak szybko przerwała informacja o przeprowadzce jego rodziców do mieszkania obok, co skłoniło Remka do spontanicznej decyzji o zamieszkaniu z ukochaną. Jakie kolejne burze czekają teraz na bohaterów?
"Na Wspólnej" odc. 4182 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Brygida dowiaduje się o nowej partnerce Michała, co wywołuje u niej ukłucie zazdrości. Chcąc pokazać, że jej życie również toczy się dalej, informuje Brzozowskiego, że mieszka z nią Klusek. Niestety, jej próba nawiązania bliższej relacji z Remkiem kończy się niepowodzeniem. Tymczasem romans Michała i Lucy kwitnie, choć mężczyzna czuje potrzebę przypomnienia kochance o zasadach ich układu. Wątki medyczne również nabierają dramatyzmu, gdy Hoffer i Nalepa odkrywają, że Antek po operacji serca został zakażony gronkowcem, a jego siostra grozi szpitalowi pozwem. Równolegle, zdezorientowana profesor Agier opuszcza swoje mieszkanie bez kurtki i na szczęście zostaje zauważona przez Ziębę, a Wojtek stanowczo odmawia pomocy narzeczonemu Andżeli w nielegalnym zdobyciu prawa jazdy, co prowadzi do ostrej kłótni.
"Na Wspólnej" odc. 4182 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani z niecierpliwością wyczekują, jak potoczą się dalsze losy ich ulubionych bohaterów z ulicy Wspólnej. Nowe intrygi, dramaty i nieoczekiwane zwroty akcji sprawiają, że każdy odcinek ogląda się z zapartym tchem. Na szczęście oczekiwanie na kolejną porcję emocji dobiega końca, więc warto zanotować datę w kalendarzu. Najnowszy, 4182. odcinek serialu "Na Wspólnej" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 23 marca 2026 roku, o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.
"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada
"Na Wspólnej" to serial, który od lat gości w domach milionów Polaków, opowiadając historię przyjaźni silniejszej niż więzy krwi. Wszystko zaczęło się od obietnicy złożonej w domu dziecka, która dała początek wielopokoleniowej wspólnocie zamieszkującej kamienicę przy tytułowej ulicy. Losy rodzin Brzozowskich, Hofferów czy Ziębów to codzienne zmagania, miłości, zdrady i wzruszenia, z którymi widzowie mogą się utożsamiać. Za sukcesem produkcji i jej niesłabnącą popularnością stoi plejada znakomitych aktorów:
- Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
- Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)
- Grażyna Wolszczak (jako Barbara)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)
- Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
- Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)
- Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)
- Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
- Joanna Jabłczyńska (jako Marta)
- Sonia Mietielica (jako Anka)
- Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
- Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)
- Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)
- Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)
- Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)