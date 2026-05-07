Na Wspólnej: streszczenie odcinka 4212

W ostatnim czasie w serialu "Na Wspólnej" działo się naprawdę sporo, a najwięcej niepokoju wzbudzała sytuacja tracącego siły w areszcie Damiana. Podczas gdy Weronika walczyła o widzenie rodzinne, Monika zdobyła nazwisko oskarżycielki męża, a Sławek namierzył kobietę odpowiedzialną za kradzież telefonu i wkroczył do jej mieszkania z bronią w ręku. Równocześnie u Bergów narastał konflikt, gdyż Junior znów unikał szkoły, a Eliza usłyszała od wychowawczyni o możliwej interwencji opieki społecznej, mimo że mąż wciąż odmawiał z nią szczerej rozmowy. W szpitalu Kamil wyjaśnił Michałowi, że jego kłopoty zdrowotne to efekt brania leków odchudzających, chociaż Lucy zapewniała go wcześniej, że kocha go bez względu na wygląd. Spore zamieszanie wywołała też konfrontacja Lucy z Adamskim o długi, której świadkiem stała się Ada, żądając od mężczyzny natychmiastowych wyjaśnień. Co zatem przyniesie kolejny odcinek w życiu waszych ulubionych bohaterów?

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Na Wspólnej" odc. 4212 - streszczenie

Bogdan stara się wpłynąć na Jarka, sugerując mu, że ze względu na dzieci powinien w końcu porozmawiać z Elizą i ustalić, jak ma wyglądać ich dalsze małżeństwo. Berg decyduje się odwiedzić żonę, która w przypływie emocji błaga go o danie ich związkowi jeszcze jednej szansy, jednak odpowiedź męża całkowicie ją załamuje. W międzyczasie Zakościelny angażuje się w pomoc Mariuszowi, starając się rozwiązać problem klienta, którego ten ostatnio zawiódł. Bardzo niespokojnie robi się u Zimińskich, gdzie Czerski wdaje się w ostrą kłótnię z Markiem, która kończy się nagłym zasłabnięciem mężczyzny. Tymczasem Julka, po zakończeniu kary, udaje się na spotkanie z Leonem, a chłopak wyznaje jej miłość i próbuje zbliżyć się do niej fizycznie. Dziewczyna stawia jednak wyraźny opór, informując go, że nie jest gotowa na taki krok, a wieczorem Anka zauważa, że jej córka jest wyraźnie przytłoczona jakimś poważnym kłopotem.

"Na Wspólnej" odc. 4212 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy mieszkańców warszawskiej kamienicy od wielu lat przyciągają przed telewizory liczne grono stałych odbiorców. Produkcja regularnie gości w ramówce wieczornej, pozwalając na zakończenie dnia przy śledzeniu codziennych perypetii znanych i lubianych postaci. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak potoczą się rozmowy o rozstaniu i co zwiastuje pogorszenie stanu zdrowia jednego z bohaterów, warto zarezerwować czas w połowie tygodnia. Premiera opisywanego epizodu odbędzie się już niebawem. "Na Wspólnej" odcinek 4212 zostanie wyemitowany 14 maja 2026 roku o godzinie 20:15 na kanale TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

Ten popularny serial to opowieść o grupie dawnych przyjaciół z domu dziecka, których połączyła niezwykła więź stworzona pod opieką Marii i Włodka Ziębów. Wspólnym mianownikiem ich wszystkich losów stała się kamienica przy tytułowej ulicy, będąca darem od zmarłego tragicznie Wiktora Brzozowskiego. Od lat przyglądamy się, jak rodziny Ziębów, Brzozowskich i Hofferów radzą sobie z wyzwaniami, jakie stawia przed nimi codzienność, udowadniając, że lojalność jest fundamentem dla kolejnych pokoleń. Luźna atmosfera i życiowe tematy sprawiają, że historia ta stała się nieodłącznym elementem popołudniowego relaksu. Obsada tego serialu to m.in.:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)