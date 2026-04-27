Pierwsza miłość, odcinek 4208: Okrutny spisek przeciwko Kalinie. Nie udowodni winy po wypadku - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4208 - poniedziałek, 4.05.2026, o godz. 18 w Polsacie

W 4208 odcinku „Pierwszej miłości” echa tragicznego wypadku na budowie wciąż będą żywe. Przypomnijmy, że do katastrofy dojdzie po tym, jak obsesyjnie zachowujący się Mikołaj (Michał Gadomski) pojawi się u Kaliny i doprowadzi do niebezpiecznej sytuacji. Początkowo wiele będzie wskazywało właśnie na jego winę, bo to jego obecność na miejscu zdarzenia wzbudzi najwięcej podejrzeń.

Szybko jednak okaże się, że prawda jest znacznie bardziej skomplikowana. Kalina od początku będzie sprzeciwiała się przyspieszaniu prac i ostrzegała przed możliwą tragedią. Za kulisami katastrofy stanie Sandra (Kamila Baar), która zignoruje zasady bezpieczeństwa i doprowadzi do fatalnych konsekwencji.

Kalina spróbuje udowodnić prawdę

W 4208 odcinku „Pierwszej miłości” Kalina rozpocznie walkę o swoje dobre imię. Będzie próbowała zebrać dowody, które pokażą, że to nie ona odpowiada za katastrofę i że od początku chciała zapobiec tragedii. Problem w tym, że jej słowa nie wystarczą. Jedyną osobą, która będzie mogła potwierdzić jej wersję wydarzeń, okaże się Mikołaj. To on usłyszy rozmowę, z której jasno wynikało, że Kalina była przeciwna ryzykownym decyzjom i ostrzegała przed skutkami.

Mikołaj zdradzi Kalinę

I właśnie wtedy wydarzy się coś, czego nikt się nie spodziewał! W 4208 odcinku „Pierwszej miłości” Mikołaj, zamiast powiedzieć prawdę, zdecyduje się zeznawać przeciwko Kalinie. Zraniony odrzuceniem przez kobietę i rozgoryczony po wypadku, który odbije się na jego zdrowiu, postanowi się na niej odegrać.

Jego zeznania mogą pogrążyć Kalinę na dobre. Bez jego wsparcia udowodnienie winy Sandry stanie się niemal niemożliwe, a cała odpowiedzialność za katastrofę może spaść właśnie na nią.

Czy uda jej się oczyścić z zarzutów i ujawnić, kto naprawdę stoi za katastrofą? A może padnie ofiarą intrygi, która zniszczy jej życie na zawsze?