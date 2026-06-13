Pierwsza miłość po wakacjach. Koszmar w domu Lucynki i Maurycego. Wuj Zdzich doprowadza ich do ostateczności w 4239 odcinku

Życie Lucynki (Delfina Wilkońska) i Maurycego (Dawid Dziarkowski) nigdy nie należało do spokojnych. Choć pobrali się głównie po to, by przyspieszyć adopcję osieroconej Lusi (Kaja Ośnicka), z czasem połączyło ich prawdziwe, głębokie uczucie. Razem przetrwali potworne chwile, w tym walkę o życie córki po wypadku autokaru w 4142. odcinku, a całkiem niedawno, bo w 4182. odcinku, mierzyli się z bolesnym niepowodzeniem przy próbach powiększenia rodziny. Gdy po tylu dramatach w ich małżeństwie wreszcie zapanowała upragniona stabilizacja, w progu ich mieszkania stanął wuj Zdzich (Bogdan Kalus). Choć jego intencje są czyste, a barwna osobowość wnosi sporo śmiechu, codzienne życie pod jednym dachem z tak absorbującym starszym panem szybko zaczyna przypominać pole bitwy, generując gigantyczne napięcia między zmęczonymi małżonkami.

Pierwsza miłość. Tak się skończy ten sezon przed wakacjami! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Pierwsza miłość" odc. 4239: Wuj Zdzich wyleci na bruk?

W odcinku 4239, który widzowie zobaczą w nowym sezonie po wakacjach, sytuacja w domu Raczkiewiczów wreszcie osiągnie punkt krytyczny. Ciągła, osaczająca obecność wuja Zdzicha oraz jego specyficzna, wręcz przytłaczająca opieka zaczną totalnie przerastać Lucynkę. W czterech ścianach dotychczas zgodnego małżeństwa zapanuje nerwowa i gęsta atmosfera, która zmusi bohaterów do podjęcia radykalnych kroków.

Maurycy, widząc rosnące sfrustrowanie i zmęczenie swojej ukochanej żony, postanowi wziąć sprawy w swoje ręce. W tajemnicy przed wszystkimi zacznie realizować sprytny, misterny plan, którego celem jest delikatne i bezkonfliktowe pozbycie się uciążliwego krewnego z mieszkania. Co ciekawe, na dokładnie ten sam pomysł – tylko całkowicie własnym sposobem – wpadnie sama Lucynka. Kobieta zacznie działać na własną rękę, nie mając pojęcia, że jej mąż również knuje za plecami wuja.

Czy sekretne działania małżonków przeciwko wujowi doprowadzą do rodzinnej katastrofy? A może wuj Zdzich przejrzy ich intencje i postanowi odpłacić im pięknym za nadobne?Jedno jest pewne – podwójna gra Lucynki i Maurycego dostarczy widzom nie lada emocji.

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