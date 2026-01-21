Pierwsza miłość, odcinek 4142: Podczas gdy Lucynka i Maurycy ignorują telefony, autokar z ich córką ulega tragicznemu wypadkowi - ZDJĘCIA

Ostatnie wydarzenia w serialu "Pierwsza miłość" dostarczyły widzom prawdziwego rollercoastera emocji, a losy bohaterów skomplikowały się jeszcze bardziej. Zaniepokojona Ewa bezskutecznie próbowała skontaktować się z Krystianem, który zniknął bez śladu, a nawet Łucja nie miała pojęcia, co się z nim stało. W tym samym czasie Teresa, tuż po opuszczeniu kliniki, zamiast odzyskać wolność, trafiła prosto do aresztu. Jedyną osobą, która postanowiła jej pomóc, okazała się Kinga, obiecując matce wsparcie prawnika, mimo że wciąż nie potrafiła jej wybaczyć. Równocześnie mroczna sprawa porwania Dominiki i Karmy przybrała dramatyczny obrót, gdy policja odnalazła samochód z dwoma ciałami w środku, a pierwsze tropy doprowadziły śledczych do Mateusza Stika. Z tyloma otwartymi i dramatycznymi sprawami, czego możemy spodziewać się dalej?

"Pierwsza miłość" odc. 4142 - streszczenie

Wątek zakazanej miłości Teresy i Mateusza wciąż nabiera rumieńców, a ich fanklub zyskuje kolejnych członków. Tymczasem Emilka przeżywa bardzo trudne chwile, zmagając się z izolacją i strachem przed Stikiem, dlatego Adrianna radzi jej, by trzymała się z daleka od internetu. Z pomocą przychodzi Fryderyk, któremu wyraźnie zależy na Miedzianowskiej i postanawia zorganizować dla niej wyjątkową niespodziankę. Niespodziewanie okazuje się, że do grona fanów Teresy dołączyła również Franka, o czym Julka dowiaduje się podczas jej wizyty. Kulminacją odcinka będą jednak dramatyczne wydarzenia związane z wycieczką harcerską Lusi – jej rodzice, zajęci próbą pogodzenia się z Jędrkiem, przegapią telefony z informacją o tragicznym wypadku autokaru, którym podróżowała ich córka.

"Pierwsza miłość" odc. 4142 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Widzowie z pewnością z zapartym tchem będą śledzić dalsze losy bohaterów, zwłaszcza w obliczu nadchodzących, dramatycznych wydarzeń. Nowy odcinek zapowiada się jako jeden z najbardziej emocjonujących w ostatnim czasie. Warto więc zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić kluczowych momentów tej historii. Premierowa emisja 4142 odcinka serialu "Pierwsza miłość" odbędzie się w środę, 28 stycznia 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

Niezmiennie od 2004 roku "Pierwsza miłość" przyciąga przed ekrany miliony widzów, którzy śledzą perypetie mieszkańców Wrocławia i urokliwego Wadlewa. Serial doskonale balansuje między wzruszającymi historiami miłosnymi, wątkami komediowymi a nawet sensacyjnymi i kryminalnymi. Twórcy nie boją się również poruszać trudnych, społecznie ważnych tematów, co sprawia, że produkcja pozostaje aktualna i bliska sercom fanów. Za fenomenem serialu stoi plejada utalentowanych aktorów, którzy wcielają się w kultowe już postacie. W serialu występują m.in.: