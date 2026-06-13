Pierwsza miłość po wakacjach. Koniec bezczelnego oszustwa! Prawda o Julicie i Florku wreszcie wyjdzie na jaw w 4239 odcinku

Wydarzenia w życiu Julity i Florka nabrały niebezpiecznego tempa po skandalu w klinice We-Med w 4223. odcinku, gdzie ich dziecinna rywalizacja i absurdalne diagnozy o mało nie doprowadziły do tragedii. Rozwścieczony Marek chciał natychmiast wyrzucić stażystów, co zmusiło Florka do bezwzględnego szantażu i wciągnięcia w spór swojego wpływowego ojca, Marcina Kochańskiego z Okręgowej Izby Lekarskiej. Pod presją strachu Grażyna ugięła się, a Florian zaproponował Julicie dwuznaczny układ: udawanie zakochanej pary w zamian za gigantyczne korzyści zawodowe, co stało się faktem w 4228. odcinku. Dziewczyna, skuszona oszałamiającą ofertą kariery, zaczęła bezczelnie lawirować. Ukryła ten fakt przed Radkiem, który – dręczony wyrzutami sumienia – zaproponował jej wspólne mieszkanie i stabilizację. Julita uwięziona między miłością a chorą ambicją, weszła w grę, która właśnie wymyka się spod kontroli.

Pierwsza miłość. Tak się skończy ten sezon przed wakacjami! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Pierwsza miłość" odc. 4239: Kochański przejrzy grę Florka i Julity

W 4239. odcinku serialu „Pierwsza miłość” toksyczna gra Julity i Florka może spowodować wielkie zamieszanie. Florian postanawia zabrać dziewczynę na wspólny lancz ze swoim ojcem. Młodzi stażyści od samego początku spotkania dają prawdziwy popis aktorski, rzekomo emanując wzajemnym głębokim uczuciem i udając idealną, bezgranicznie kochającą się parę.

Jednakże, wpływowy wiceszef Okręgowej Izby Lekarskiej to niezwykle przenikliwy człowiek, który nie da się łatwo oszukać sztucznym uśmiechom i wyuczonym gestom. W pewnym momencie pan Kochański zaczyna dostrzegać drobne niespójności w zachowaniu młodych i bezlitośnie orientuje się w ich misternym oszustwie. Zamiast milczeć, postanawia działać natychmiastowo i bezkompromisowo. Wykorzystuje moment nieuwagi syna i bezpośrednio konfrontuje przerażoną Julitę, żądając od niej prawdy i stawiając dziewczynę pod ścianą.

Jak na tę brutalną konfrontację zareaguje zaszantażowana Julita? Czy pod wpływem potężnej presji ze strony wpływowego lekarza pęknie i wyzna całą prawdę o układzie z Florkiem? Jeśli prawda wyjdzie na jaw, jakie konsekwencje spotkają młodego Kochańskiego ze strony oszukanego ojca?

Najbardziej intrygujące pozostaje jednak pytanie o Radka – jak długo jeszcze zakochany mężczyzna będzie żył w błogiej nieświadomości i co się stanie, gdy dowie się o perfidnej zdradzie i udawanym związku swojej ukochanej?