Pierwsza miłość po wakacjach. Róża donosi na Zenka pomimo jego błagań. Ujawnia prawdę o Kazanowej w 4237 odcinku

Sprawa wokół nagłego zniknięcia Kazanowej od dłuższego czasu trzymała w ogromnym napięciu zarówno mieszkańców, jak i widzów przed telewizorami. Kluczowym momentem okazał się odcinek 4233, w którym Zenek, nie mogąc znieść niszczącego ciężaru wyrzutów sumienia, pękł i wyznał Róży całą prawdę o feralnej nocy w lesie. Przerażona rozmiarem kłamstwa kobieta dała mu 24 godziny na zgłoszenie się na policję. Choć w odcinku 4234 Seweryn drżał o życie żony, gdy z Odry wyłowiono ciało kobiety, kolejne dni przyniosły zwrot akcji. W odcinku 4235 Zenek chciał wyznać wszystko Sewerynowi, lecz plany pokrzyżowało nagłe pojawienie się sierżanta Kargulewicza z sensacyjną wiadomością. Sytuacja stała się dramatyczna w odcinku 4236, gdy lekarz poinformował Seweryna, że potrącona Kazanowa ma nieodwracalnie uszkodzony płat czołowy. W punkcie wyjścia nowego odcinka Zenek liczy na to, że sprawa w końcu ucichnie, jednak sumienie Róży nie pozwala jej na milczenie.

Pierwsza miłość. Zenek przyzna się, co zrobił z Kazanową! Nie będzie miał już wyjścia Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Pierwsza miłość" odc. 4237: Róża chce wydać Zenka policji

Zenek po raz kolejny spróbuje uciec przed odpowiedzialnością naiwnie wierząc, że że najgorsze ma już za sobą, a temat tragicznego wypadku Kazanowej powoli odejdzie w zapomnienie. Nic bardziej mylnego. Róża, która od początku była zszokowana jego brakiem empatii i dojrzałości, a także rozmiarem całej mistyfikacji, kategorycznie odmawia dalszego współudziału w ukrywaniu prawdy. Nie zamierza bezczynnie przyglądać się cierpieniu Seweryna, który w szpitalu walczy o zdrowie i życie żony.

"Pierwsza miłość" odc. 4237: Zenek drży o przyszłość Mirona

Mimo dramatycznych próśb ze strony Zenka, który prosi o zachowanie dyskrecji, kobieta pozostaje nieugięta. Zenek panicznie boi się o los Mirona, wiedząc, że oficjalne śledztwo zniszczy życie jego syna. Między bohaterami dochodzi do niezwykle emocjonalnej i ostrej wymiany zdań, która ostatecznie przypieczętowuje los mężczyzny. Róża podejmuje bolesną decyzję i idzie prosto na policję, by złożyć oficjalne zeznania. Czy to oznacza, że Zenek trafi za kratki?

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