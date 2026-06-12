Początki i mroczna przeszłość Łukasza Mejera (Bruna) w "Pierwszej miłości"
W przeszłości Łukasz Mejer (Konrad Jałowiec) został wciągnięty w brutalny świat przestępczy przez Iwo Konarskiego (Redbad Klynstra) i od tego czasu jego życie zaczęło kręcić się wokół przemocy, nielegalnych walk bokserskich oraz kontaktów z półświatkiem. Ta przeszłość stała się fundamentem późniejszych problemów i konsekwencji, które wracały do niego przez całe życie.
Ujawnienie tożsamości i rozpoznanie przez Piotrka Majczyka
Po latach Piotrek Majczyk (Michał Mikołajczak) orientuje się, że Bruno to w rzeczywistości poszukiwany przestępca Łukasz Mejer. Dodatkowo wychodzi na jaw jego udział w nielegalnych walkach organizowanych w otoczeniu Kingi oraz powiązania z dawnymi wrogami, co potwierdza jego kryminalną przeszłość i prowadzi do dalszego śledztwa.
Konfrontacja i zgłoszenie na policję – odcinek 4017 (16 maja 2025)
W odcinku 4017 Bruno sam zgłasza się na policję, co kończy jego długie ukrywanie się. Dochodzi do konfrontacji z Piotrkiem Majczykiem, który odkrywa, że był przez niego długo oszukiwany i że Bruno odebrał mu relację z Martą. Piotrek żąda, aby Bruno definitywnie odsunął się od Marty i jej nie wciągał w swój świat.
Relacja z Martą i wątek śledztwa w sprawie Joanny S.
Marta angażuje się emocjonalnie i jest gotowa nawet działać wbrew przyjaciółkom oraz Piotrkowi, aby chronić Bruna. Wplątuje się również w sprawę śmierci Joanny S., gdzie Bruno zostaje oskarżony o zabójstwo, a ona sama zaczyna prowadzić własne, ryzykowne śledztwo. W efekcie Marta traci zaufanie policji, zostaje zatrzymana za utrudnianie postępowania, a sytuacja coraz bardziej komplikuje relacje wszystkich bohaterów.
Wyrok i skazanie Bruna na 25 lat więzienia – odcinek 4106 "Pierwszej miłości" (2 grudnia 2025)
Bruno / Łukasz Mejer zostaje skazany na 25 lat więzienia za zabójstwo Joanny S. Prokurator Koryński odnosi sukces, a sam wyrok całkowicie załamuje Bruna i odbiera mu nadzieję na szybkie odzyskanie wolności. Jednocześnie Piotrek i Hubert zaczynają dostrzegać, że sprawa może nie być jednoznaczna.
Wątpliwości, śledztwo i dalsze komplikacje w sprawie Marty i Szymona
W trakcie dalszych wydarzeń Szymon kontaktuje się z Piotrkiem, a Marta coraz bardziej wikła się emocjonalnie w jego sprawy. Piotrek początkowo nie wierzy w ich ustalenia, ale zaczyna mieć wątpliwości i rusza tropem sprawy. W tym czasie prawda o zabójstwie Joanny S. nadal pozostaje niejasna, a śledztwo się komplikuje.
„Pierwsza miłość” odcinek 4235: Łukasz Mejer na wolności!
Łukasz wychodzi z więzienia. Na wolności czekają na niego Bartek z Iloną i nowe życie, które trzeba zacząć od zera. Łukasz podejmuje decyzję, że nie będzie szukał Marty, zostawi wszystko losowi. Los szybko spełnia jego prośbę...
"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?
Serial "Pierwsza miłość" emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4235. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 11 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.
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"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.
W serialu występują:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
- Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
- Wojciech Błach (jako Michał Domański)
- Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
- Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
- Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
- Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
- Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
- Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
- Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
- Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
- Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
- Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
- Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
- Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
- Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
- Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
- Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
- Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
- Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
- Aleksandra Szwed (jako Melisa)
- Julia Kamińska (jako Maja)