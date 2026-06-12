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W 406. epizodzie Cruz za wszelką cenę usiłowała wydobyć z Manuela informację o kobiecie, do której zapałał uczuciem. Prawdziwy punkt kulminacyjny nastąpił w 407. odcinku, kiedy to Manuel ostatecznie przyznał żonie, że nie darzy jej miłością, a ich związek jest bezpowrotnie zrujnowany. Zraniona Jimena była wówczas głęboko przekonana, że to Blanka Palomar uwikłała się w romans z jej mężem, co sprawiło, że sytuacja w posiadłości stawała się coraz bardziej napięta. W 408. odcinku emocje sięgnęły zenitu, gdy zdesperowana kobieta zaczęła grozić Ablowi, że zrujnuje mu karierę i życie, jeśli ten ośmieli się wyjawić prawdę o jej rzekomej ciąży, podczas gdy rodzice Jimeny zaczęli nalegać na przymusowy wyjazd małżeństwa do Madrytu.
"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 409: Jana przerażona groźbami Jimeny
W 409. odsłonie "La Promesy" klimat w pałacu robi się nie do zniesienia z powodu licznych tajemnic, a kluczowych bohaterów ogarnia coraz większy lęk. Jana jest w stałym strachu – służąca ma pełną świadomość, że jeżeli Jimena dowie się o jej zażyłości z Manuelem, jej egzystencja w rezydencji legnie w gruzach.
Z kolei Manuel wie, że zasugerowana przez teściów przeprowadzka do Madrytu to wyłącznie ułuda, która nie uzdrowi ich rozpadającego się związku. Co gorsza, Abel nie chce dłużej poddawać się groźbom i stanowczo wymaga od Jimeny, aby ostatecznie przyznała się do kłamstwa dotyczącego ciąży.
Czy spanikowana Jana zdoła w odpowiednim momencie zamaskować ślady swojej słabości do panicza, zanim mściwa i wybuchowa Jimena odkryje fakty i wyleje na nią swoją wściekłość? Jak zareaguje Manuel, gdy jego małżonka zorientuje się, że to nie Blanka, a zwykła pokojówka rozdzieliła ich drogi? Czy Abel zrealizuje swoje groźby i jako pierwszy przedstawi rodzinie Lujan szokującą prawdę o oszustwach Jimeny?
Gdzie i kiedy oglądać 409. odcinek "La Promesa - pałac tajemnic"?
Hiszpańską telenowelę „La promesa – pałac tajemnic” można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Z kolei 409. epizod pojawi się w telewizji w czwartek, 11 czerwca 2026 roku. Osoby, które nie zdążą przed ekrany w tym czasie, mają możliwość obejrzenia wszystkich, zarówno starszych, jak i najnowszych odcinków w internecie na platformie TVP VOD.
"La promesa – pałac tajemnic": Fabuła i aktorzy
Im głębiej Jana bada mroczne sprawy rodu Lujan, tym więcej spisków i zagadek wychodzi na jaw w murach La Promesy. Każdy kolejny dzień to nowe trudności – młoda kobieta musi nie tylko maskować swój prawdziwy cel, ale również radzić sobie w otoczeniu pełnym machinacji, podstępów i napięć pomiędzy arystokracją a personelem. Jej zażyłość z Manuelem dodatkowo pogmatwała jej położenie, zmuszając do wyboru pomiędzy chęcią wendetty a kiełkującą miłością. Tymczasem w rezydencji atmosfera gęstnieje, a nadchodzące sytuacje sugerują, że prawda, do której tak usilnie dąży, może okazać się znacznie bardziej wstrząsająca, niż początkowo zakładała.
Obsada serialu prezentuje się następująco:
- Ana Garcés jako Jana Expósito
- Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
- Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
- Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
- María Castro jako Pía Adarre
- Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
- Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
- Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez
- Teresa Quintero jako Candela García
- Carmen Asecas jako Catalina Luján
- Paula Losada jako Jimena
- Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo
- Alberto González jako Juan Ezquerdo
- Marga Martínez jako Petra Arcos
- Enrique Fortún jako Lope Ruiz
- Sara Molina jako María Fernández
- Laura Simón jako Lola Montoro
- Rafa de Vera jako Conrado Funes