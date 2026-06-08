"Półbrat" - rozmawiamy z gwiazdami nowego serialu twórcy "Reniferka" | Wywiady ESKA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wydarzenia z poprzedniego epizodu (407) przyniosły sporo emocji, gdy Manuel wprost powiedział Jimenie o braku uczuć, a ona zarzuciła mu potajemny romans z Blanką. Z kolei Maria Fernandez musiała przyznać się do odkrycia na strychu torby wypchanej gotówką. Virtudes coraz gorzej znosiła trudy codziennej pracy. Tymczasem chciwy Lorenzo bez skrupułów zaczął szantażować Pelaya, domagając się odpowiedniego udziału w zyskach z handlu bronią.

Jimena szantażuje doktora Abla Bueno w 408. odcinku "La Promesa"

Zdesperowana kobieta stawia wszystko na jedną kartę i posuwa się do jawnych gróźb wobec doktora Abla Bueno. Ostrzega medyka, że bez najmniejszych skrupułów doprowadzi do ruiny jego życie osobiste oraz niezwykle obiecującą karierę lekarską. Taki los spotka mężczyznę, jeśli tylko zdecyduje się on wyjawić Manuelowi oraz całej rodzinie de Lujan pilnie strzeżony sekret o jej rzekomej ciąży i zmyślonym poronieniu.

Wpływowi rodzice Jimeny wymuszają wyjazd do Madrytu

W posiadłości zjawiają się z oficjalną wizytą zamożni teściowie Manuela. W obliczu narastającego skandalu wysuwają oni bardzo kategoryczne żądanie wobec pary. Domagają się, aby ich córka i zięć niezwłocznie spakowali swoje rzeczy i przenieśli się na stałe do Madrytu. W ich przekonaniu taka drastyczna zmiana otoczenia skutecznie ukróci wszelkie plotki i ocali ten gasnący związek.

Konflikt w służbie. Romulo strofuje Salvadora

Atmosfera wśród pałacowej służby również gęstnieje z każdą godziną. Pogubiony w swoich obowiązkach Salvador po raz kolejny musi wysłuchać niezwykle ostrej reprymendy. Wymagający don Romulo nie owija w bawełnę i daje jasny sygnał, że nie będzie tolerował najmniejszych przejawów braku profesjonalizmu u nowo zatrudnionego lokaja.

Curro i Martina przechodzą poważny kryzys w związku

Młody bohater zupełnie nie potrafi zaakceptować raniącej postawy swojej partnerki. Martina prezentuje ciągłe wahania nastrojów oraz wyraźny dystans emocjonalny, co w błyskawicznym tempie niszczy budowaną przez nich do tej pory głęboką relację.

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Kiedy i gdzie oglądać 408. odcinek "La Promesa – pałac tajemnic"?

Hiszpańska telenowela gości na ekranach od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Najbliższy, 408. epizod stacja wyemituje w środę, 10 czerwca 2026 roku. Osoby, które nie zdołają zasiąść przed telewizorami o wyznaczonej porze, mogą nadrobić wszelkie zaległości za pośrednictwem platformy streamingowej TVP VOD. Fani produkcji często wskazują, że istnieje co najmniej pięć mocnych powodów, dla których warto regularnie śledzić losy bohaterów tego serialu.

O czym opowiada "La promesa – pałac tajemnic" i kto w nim gra?

Główna bohaterka Jana z każdym dniem coraz mocniej odkrywa mroczne tajemnice rodziny Lujan, poznając kolejne intrygi skrywane w pałacowych murach. Dziewczyna ukrywa swoje prawdziwe intencje, próbując przetrwać w środowisku zdominowanym przez manipulacje i spory między arystokracją a służbą. Sytuację komplikuje jej relacja z Manuelem, zmuszając ją do wyboru między upragnioną zemstą a prawdziwym uczuciem. W posiadłości rośnie napięcie, a kolejne odkrycia sugerują, że prawda może być jeszcze bardziej szokująca.

W produkcji występuje plejada hiszpańskich aktorów:

Ana Garcés wciela się w postać Jany Expósito

Eva Martín występuje jako Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro gra Alonsa de Luján

Arturo Sancho to serialowy Manuel Luján Ezquerdo

María Castro kreuje rolę Píi Adarre

Joaquín Climent występuje jako Rómulo Baeza

Antonio Velázquez gra Maura Moreno

Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez

Teresa Quintero wciela się w Candelę García

Carmen Asecas to Catalina Luján

Paula Losada występuje w roli Jimeny

Alicia Bercán gra Leonor Luján Ezquerdo

Alberto González jako Juan Ezquerdo

Marga Martínez to serialowa Petra Arcos

Enrique Fortún wciela się w Lopego Ruiza

Sara Molina występuje jako María Fernández

Laura Simón gra Lolę Montoro

Rafa de Vera jako Conrado Funes