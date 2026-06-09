Widzowie długo czekali na rozstrzygnięcie wątku dotyczącego zaginięcia Kazanowej. Przypomnijmy więc, jak wyglądała cała sytuacja. Otóż, Karolina Kazanowa zaginęła w drodze powrotnej ze spotkania Koła Gospodyń Wiejskich. Atmosfera zagęściła się, gdy w odcinku 4226 na alarmowy telefon zadzwonił Miron, niepełnosprawny syn Zenka. Jego silna reakcja na nazwisko Kazanowej wywołała chaos. Czujny i podejrzliwy sierżant Kargulewicz postanowił przesłuchać chłopaka, a jego zeznania Zenek tłumaczył urojeniami. Niedługo potem Miron uciekł i zaatakował w lesie załamanego Seweryna. W odcinku 4233 przyparty do muru Zenek wyznał Róży prawdę o feralnej nocy, a ta dała mu dobę na pójście na policję. W odcinku 4234 Róża dalej na niego naciskała, przez co Zenek podjął bolesną decyzję o pożegnaniu z synem. W tym samym czasie Seweryn otrzymał tragiczną wiadomość o wyłowieniu z Odry ciała kobiety o rysopisie Kazanowej i wraz ze Śmiałkiem udał się do zakładu medycyny sądowej na rozpoznanie zwłok, obawiając się najgorszego.

Pierwsza miłość. Tak się skończy ten sezon przed wakacjami! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

„Pierwsza miłość” odc. 4235: Zenek jest gotów wyznać Sewerynowi prawdę

W 4235. Zenek nie jest już w stanie dłużej wytrzymać miażdżącego ciężaru tajemnicy, która niszczy go od środka. Dręczony wyrzutami sumienia i świadomością uciekającego czasu, który dała mu Róża, postanawia działać. Przychodzi bezpośrednio do domu Seweryna, gotów wyznać całą prawdę o tym, co wydarzyło się feralnej nocy w lesie. Każde słowo przychodzi mu z ogromnym trudem. Mężczyzna z trudem zbiera myśli, dobiera odpowiednie wyrazy i powoli zaczyna mówić, otwierając przed mężem zaginionej bolesną prawdę.

„Pierwsza miłość” odc. 4235: Sensacyjne wieści od sierżanta Kargulewicza

W tym samym momencie dochodzi jednak do gwałtownego zwrotu akcji. Rozmowę brutalnie przerywa nagłe pojawienie się stróżów prawa. Do domu Seweryna niespodziewanie wpada sierżant Kargulewicz, który przynosi ze sobą absolutnie sensacyjne wiadomości.

„Pierwsza miłość” odc. 4235: Karolina Kazanowa żyje!

Karolina Kazanowa żyje i przebywa w szpitalu. Okazało się, że została potrącona przez samochód, w wyniku czego doznała uszkodzenia płata czołowego mózgu. Czy Kazanowej kiedykolwiek odzyskać pamięć i zdoła opowiedzieć, co zaszło w lesie? Czy wróci do pełnej sprawności? O tym już wkrótce.

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"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4235. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 11 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

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"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)