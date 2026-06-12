Koniec Pierwszej miłości. Janek dowie się, że nie jest ojcem Poli. To on przekaże mu szokującą nowinę w ostatnim 4236 odcinku - ZWIASTUN

"Pierwsza miłość" odcinek 4236 ostatni przed wakacjami - piątek, 12.06.2026, o godz. 18 w Polsacie

Finał sezonu "Pierwszej miłości" przed przerwą wakacyjną wstrząśnie życiem Janka, który bez testów DNA uwierzył, że to on jest ojcem córki Lilki. Ponad rok temu spędził z nią jedną noc po pijaku, a kiedy Lilka ogłosiła, że jest w ciąży, nie przyszło mu do głowy, żeby sprawdzić, czy mówi prawdę, że spodziewa się jego dziecka.

Mąż Kingi (Aleksandra Zienkiewicz) sporo ryzykował, bo miesiącami ukrywał przed nią, że Lilka jest z nim w ciąży. Nie wyznał Kindze prawdy nawet po narodzinach Poli. Ostatecznie małżeństwo Kingi i Janka rozpadło się! To ona podjęła decyzję o rozwodzie. Po dramacie z aresztowaniem i fałszywych oskarżeniach o porwanie Poli, Kinga postanowiła definitywnie rozstać się z Jankiem. Co wydarzy się, kiedy wyda się, że Lilka oszukuje Janka i to nie on jest ojcem Poli?

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Ostatni odcinek "Pierwszej miłości". To on prawdziwym ojcem Poli, córki Lilki

Ostatni 4236 odcinek "Pierwszej miłości" niczego nie wyjaśni, ale wydarzenia, które rozegrają się w finale sezonu wywrócą życie Janka do góry nogami. A zacznie się od tego, że niespodziewanie do Stańczuka zadzwoni dawny kolega z Fajna TV, który przeniósł się do Warszawy, a teraz przejazdem odwiedzi Wrocław. To właśnie nowy bohater przekaże Jankowi szokującą nowiną.

Na koniec sezonu "Pierwszej miłości" dość szybko okaże się, że nie chodzi wyłącznie o towarzyskie spotkanie, bo mężczyzna zacznie wypytywać Janka o Lilkę. Nagle zasugeruje Stańczukowi, że Lilka zaszła z nim w ciążę po nocy, którą spędzili razem mniej więcej w tym samym czasie, kiedy po firmowej imprezie zaciągnęła do łóżka także pijanego Janka.

- Co mam zrobić, odpuścić? Ty byś odpuścił? - zapyta Janka kolega, który okaże się dawny kochankiem Lilki, prawdziwym ojcem Poli.

Ostatni zwiastun "Pierwszej miłości" przed wakacjami odsłania też sceny, w których Janek wprost zapyta Lilkę, czy jest ojcem jej córki. - Pola jest moja?

Zaraz potem wspomni Lilce o spotkaniu z kolegą z telewizji, ich rozmowie na temat romansu sprzed roku. Reakcja Lilki na pytanie Janka nie nastąpi od razu. Najpierw zblednie i po chwili będzie próbowała przekonać byłego kochanka, że Pola jest jego córką. Czy Stańczuk da się kolejny raz oszukać?

Co Lilka ukryje przed Jankiem w finale sezonu "Pierwszej miłości"?

Finałowy odcinek "Pierwszej miłości" w tym sezonie nie odsłoni jeszcze całej prawdy o Lilce i jej kolejnym kochanku! Ze zwiastuna wynika jednak, że desperacko będzie próbowała się go pozbyć, żeby nie wyszły na jaw wszystkie jej kłamstwa.

- Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego! Nie dzwoń! Nie pisz! Po prostu się odczep! - krzyknie do niego podczas rozmowy przez telefon.

Pierwsza miłość. Tak się skończy ten sezon przed wakacjami! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

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