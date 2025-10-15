Miłość i nadzieja. Tak skończą Bahar i Cavidan w ostatnim odcinku. Będą chciały zabić Silę, ale Kuzey i Feraye zapobiegną zbrodni - ZDJĘCIA

Jak się skończy "Miłość i nadzieja"? Czy Bahar i Cavidan poniosą zasłużoną karę?

Koniec tureckiego serialu "Miłość i nadzieja" zbliża się wielkimi krokami. Chociaż do ostatniego odcinka zostały jeszcze ponad dwa miesiące, to już wiadomo, co czeka Bahar i Cavidan w finale. Najgorsze czarne charaktery poniosą widowiskową porażkę. Mimo że do ostatnich chwil będą wierzyły w to, że pozbędą się Sili, że nie dopuszczą do tego, by była szczęśliwa z Kuzeyem.

Ostatni odcinek "Miłość i nadzieja". Bahar będzie chciała zabić Silę

Co wydarzy się w ostatnim odcinku "Miłość i nadzieja", gdy Sila przejrzy na oczy, pozna mroczną stronę osobowości Bahar, którą uważała za swoją siostrę i dowie się, że Cavidan nie jest jej matką? Wpadnie w pułapkę, którą zastawiają na nią wyrachowane, złe do szpiku kości krętaczki i złodziejki. Bo do samego końca Bahar i Cavidan nie odpuszczą, nie pozwolą na to, żeby Sila była górą.

W decydującym momencie finału "Miłość i nadzieja" to Sila pierwsza sięgnie po nóż, zacznie grozić Bahar, żeby bronić się przed fałszywą siostrą. Ostatecznie jednak znów stanie się jej ofiarą. Do chwili aż do mieszkania, gdzie rozegrają się mrożące krew w żyłach sceny, wkroczą Kuzey, Feraye i Bulent. Widząc, że Bahar nie cofnie się przed nim, żeby zabić Silę, jej prawdziwa matka rzuci się na Cavidan.

To Feraye uratuje Silę przed Bahar w ostatnim odcinku "Miłość i nadzieja"

Zdeterminowana Feraye w ostatnim odcinku "Miłość i nadzieja" zacznie dusić Cavidan, ostrzegając Bahar, że jej matka zginie, jeśli nie zostawi Sili w spokoju. W tej sytuacji Bahar nie będzie miała innego wyjścia. Uwolni Silę, którą Feraye od razu weźmie w ramiona. I dopiero wtedy wyzna, że jest jej biologiczną matką, że płynie w nich ta sama krew.

Szczęśliwa Sila w finale "Miłość i nadzieja" odzyska prawdziwą mamę, ukochanego Kuzeya, a Bahar i Cavidan trafią w ręce policji.

Kiedy ostatni odcinek "Miłość i nadzieja"?

Ostatni odcinek tureckiego serialu "Miłość i nadzieja" według oryginalnej numeracji to odcinek 285. Ale polska wersja hitu "Ask ve Umut" ma trochę inną numerację. Odcinki są krótsze niż w oryginale, jest ich więcej, więc wygląda na to, że "Miłość i nadzieja" skończy się w TVP2 na mniej więcej 360 odcinku. Na pewno finał historii Sili, Kuzeya, Bahar i Cavidan widzowie zobaczą w telewizji pod koniec grudnia 2025 r.