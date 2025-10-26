Miłość i nadzieja, odcinek 315: Sila zdemaskuje Leventa! Zobaczy wiadomość od Acelyi i filmik z Bahar - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 315 - wtorek, 28.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 315 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Sila skorzysta z okazji i przejrzy telefon Leventa, który zostawi w kuchni. Tym bardziej, że akurat znajdzie się w niej sama. Szczególnie, że będzie podejrzewać ukochanego o to, że nie jest do końca szczery i w ten sposób postanowi to sprawdzić. I choć początkowo zacznie się wahać, to jednak chęć poznania prawdy okaże się silniejsza!

W 315 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Sila sięgnie po telefon, w którym zobaczy wiadomość od Acelyi. Oczywiście, narzeczona Leventa od razu ją przeczyta, gdyż zdziwi ją to, że skąd w ogóle ma do niej kontakt, skoro podobno się nie znali!

- Wiadomość od Acelyi. Zadzwoń? - zdziwi się Sila, po czym zacznie się zastanawiać - Skąd zna jego numer? Myślałam, że się nie znają. Dlaczego prosi o telefon?

Sila w końcu obejrzy filmik Leventa i Bahar z kliniki w 315 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

Ale to w 315 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" nie będzie wszystko, gdyż narzeczonej lekarza rzuci się w oko jeszcze jedno nagranie. I to właśnie z nim i jej siostrą w rolach głównych! I stąd oczywiście od razu zacznie je oglądać.

- A to co? - zaskoczy się jeszcze bardziej, po czym oczywiście je odtworzy.

Tyle tylko, że wtedy w 315 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" do kuchni wejdzie Bahar, przez co Sila nie zdoła obejrzeć nagrania do końca. Tym bardziej, że siostra od razu dostrzeże telefon Leventa i natychmiast się nim zainteresuje.

- Siostro, lekarz wyszedł? Nie ma poprawy? To telefon Leventa? - obsypie ją pytaniami Bahar.

Tak Sila podpuści zakłamanego Leventa w 315 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

Tak samo jak Levent, który w tym momencie w 315 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" także wróci do kuchni po swoją zgubę. Oczywiście, Sila odda mu telefon, ale przy okazji postanowi go sprawdzić, dzięki czemu tym bardziej utwierdzi się w tym, że narzeczony ją oszukuje!

- Szukałem go - wyzna Levent.

- Właśnie chciałam zanieść - powie Sila.

- Coś się stało? - zaniepokoi się lekarz.

- Nie, ale był jakiś sygnał - przekaże mu ukochana.

- Wiadomość z kliniki. Później się tym zajmę - okłamie ją narzeczony.

Jednak Sila w 315 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" nie da tego po sobie poznać, iż wie, że to kłamstwo! Narzeczona Leventa zrobi dobrą minę do złej gry, ale jak tylko lekarz wyjdzie, to od razu zażąda od Bahar wyjaśnień. Tym bardziej, że wtedy i ona zauważy, że jednak jest coś nie tak!

- Dobrze - powie ja gdyby nic Sila.

- Co się dzieje? - spyta Bahar już po wyjściu Leventa.

- Bahar, on cię czymś straszy? - zapyta otwarcie Sila, czym mocno ją zaskoczy - Co masz na myśli? Jakie groźby?

Sila zażąda od Bahar wyjaśnień w 315 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

W tym momencie w 315 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Sila powie Bahar o nagraniu, które znalazła w jego telefonie, czym sprawi, że siostrze od razu zrzednie mina!

- Ma w telefonie nagranie - zdradzi jej Sila.

- Jakie? - dopyta ją siostra.

- Z kliniki na nim ty i on. Co to było? - zainteresuje się jego narzeczona.

Tym bardziej, że wtedy w 315 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Bahar szybko przypomni sobie o jakie nagranie chodzi i ostro się wkurzy, gdyż zrozumie, że lekarz nie usunął obciążającego jej filmiku, który także i ją będzie mógł pogrążyć. Tym bardziej, że Sila nie przestanie drążyć!

- Jeśli zacznie mówić, też będziesz miała kłopoty - ostrzeże ją Levent.

- Przestań. Nic nie zrobiłam. Jak tego dowiedziesz? Nie zniszczysz mnie! - odgryzie mu się Bahar.

- Czyżby? - spyta lekarz, pokazując jej filmik z klinki.

- Byliście we dwoje w jego gabinecie. Nie obejrzałam do końca, ale co było dalej? - spyta Sila.

Kuzey uratuje Bahar z opresji w 315 odcinku serialu "Miłość i nadzieja", ale to jeszcze nie będzie koniec!

Ale na szczęście dla Bahar w 315 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" w tej chwili z opresji uratują ją Kuzey, który po wyjściu lekarza poprosi Silę, aby zajrzała do jego siostry. Oczywiście, ukochana Bozbeya zgodzi się to uczynić, dzięki czemu Bahar zyska cenny czas na wymyślenie kolejnego kłamstwa. Szczególnie, że siostra da jej znak, że jeszcze wrócą do tej rozmowy!

- Możesz zajrzeć do Hulyi? - zapyta ją Kuzey.

- Pewnie - zgodzi się Sila.

- Głupek nie skasował nagrania - zdenerwuje się po jej wyjściu Bahar, która w 315 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" zda sobie sprawę, że znalazła się w kropce! Ale oczywiście tak tego nie zostawi!