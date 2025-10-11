Rodzinka.pl, odcinek 293: Podejrzana relacja Ludwika z młodziutką Agatą! Przyjaciółki napuszczą Natalię na męża - ZDJĘCIA

"Rodzinka.pl" 17 sezon, odcinek 293 (odc. 6) - sobota, 11.10.2025, o godz. 20.00 w TVP2

Współpraca Ludwika i Agaty w 293 odcinku "Rodzinka.pl" wciąż nie będzie układała się najlepiej. Młodziutka przedsiębiorczyni spróbuje przekonać Boskiego, żeby przede wszystkim kierował się interesem firmy, bo dzięki temu może naprawdę dużo zarobić. Ale Ludwik uzna, że nie wszystko warte jest pieniędzy. Szczególnie, że będzie musiał zrobić projekt domu, który dla niego jako architekta będzie kompletnym bublem!

Agata postawi sprawę jasno - ona chce tylko zarobić, a Ludwik cały czas wybrzydza. Każe mu więc schować ambicje do kieszeni, bo inaczej wypisze się z ich układu.

Z perspektywy przyjaciółek Natalii w 293 odcinku "Rodzinka.pl" biznesowy układ Ludwika i Agaty będzie na tyle niepokojący, że Marysia nawet napuści Natalię na męża.

Rodzinka.pl ZWIASTUN. Przyjaciółki Natalii zaniepokojone relacją Ludwika i Agaty

- Przepraszam Natalia, to kompletnie nie jest mój problem, ale czy ten układ nie wydaje ci się trochę chorawy? - Marysiu, gadałyśmy o tym sto razy i nie chce mi się sto pierwszy... Powiem tak, snu z powiek mi to nie spędza. Przyzwyczaiłam się - zapewni Boska. - Człowiek jak świnia, do wszystkiego się przyzwyczai... - wtrąci Viola. - Dzięki Violka... - Bo ja mam z tym problem. Nie chodzi o Ludwika, żebyś mnie dobrze zrozumiała.... - A o co? - Ogólnie... O to, że takie stare dziady otaczają się takimi bździągwami! Ja naprawdę rozumiem! Rozumiem, że ona ma ładne ciało, że ona jest gładka, że ma te nogi, te cycki, te rzęsy! Ale ja się pytam, co ona naprawdę jako kobieta ma do zaoferowania, no co?! - Jak to co?! Gówno! - podsumuje Viola.

Nie tylko Agata w 293 odcinku "Rodzinka.pl" będzie działa Violi i Marysi na nerwy. Bo zagrożenie dostrzegą też w Pauli (Julia Wieniawa), którą Natalia zaprosi na babskie spotkanie.