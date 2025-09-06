Rodzinka.pl. Córka Tomka i Magdy nie wygląda na 6 lat! Maja bardzo wyrosła. Tak się zacznie nowy sezon - ZDJĘCIA

"Rodzinka.pl" nowe odcinki 17 sezonu - gdzie oglądać?

Nowy sezon "Rodzinka.pl" startuje w sobotę, 6 września 2025 r., o godz. 20.00 w TVP2. Liczy 13 odcinków, które będą emitowane co tydzień. Wszystkie odcinki "Rodzinka.pl" można też oglądać w serwisie TVP VOD!

Tak się zacznie nowy 17 sezon "Rodzinka.pl". Oto co się wydarzy w pierwszym odcinku?

"Rodzinka.pl" wraca na antenę TVP po pięciu latach od zakończenia poprzedniego sezonu, więc u Boskich sporo się zmieni, bo synowie Natalii (Małgorzata Kożuchowska) i Ludwika (Tomasz Karolak) wydorośleli i dom przy ulicy Pokrętnej 13 nie będzie już taki jak dawniej. Po wyprowadzce Tomka, który wziął ślub z Magdą, założył z nią rodzinę, urodziła im się córka Maja, podobny los czeka drugiego syna Boskich. Kuba opuści rodzinny dom i zamieszka z Tomkiem i jego żoną.

Pierwszy odcinek nowego 17 sezonu serialu "Rodzinka.pl", czyli odcinek 288, rozpocznie się, kiedy Magda i Tomek, wychowujący nastoletnią córkę Maję, po raz drugi zostaną rodzicami. Sytuacja finansowa młodych Boskich nie będzie jednak zbyt stabilna, co wzbudzi niepokój u ich rodziców. Przed narodzinami drugiego dziecka Tomek, przykłady mąż i ojciec, będzie zafascynowany nieszablonowym zachowaniem dziewczyny Soni (Helena Englert), z którą Kuba (Adrian Zdrójkowski) spędził noc.

Ludwik zmartwi także to, w jaki sposób Kacper (Mateusz Pawłowski) spędza czas. Boski będzie się obawiał, że Kacper prowadzi zbyt samotniczy tryb życia, że skręcił w nietypową, dość specyficzną stronę, że nie jest już tym samym Kacperkiem, co kiedyś. Przemiana Kacpra będzie miała spory wpływ na resztę rodziny.

Po wyprowadzce dwóch najstarszych synów Natalia w 288 odcinku "Rodzinka.pl" spróbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Podejmie decyzję o rozpoczęciu terapii którą poprowadzi pewien przystojny terapeuta (Karol Dziuba). Jemu będzie się też zwierzać z małżeńskich problemów z Ludwikiem, szczególnie tych dotyczących sfery łóżkowej.

Oto nowa czołówka serialu "Rodzinka.pl" 17 sezonu jesień 2025 r.

Rodzinka.pl. Boscy wracają! Tak się zmienią bohaterowie w nowym sezonie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Tak się zmieni Maja Boska, córka Magdy i Tomka w "Rodzinka.pl"

Od 17 sezonu serialu "Rodzinka.pl" pojawi się nowa Maja Boska. Córka Magdy i Tomka powinna mieć 6 lat, bo urodziła się na początku 2019 roku w ostatnim odcinku 14 sezonu, ale teraz będzie znacznie starsza. Rolę Mai Boskiej zagra nastoletnia Emma Pokromska, która zadebiutowała na ekranie jako 2-latka w filmie "Maria Curie" w 2016 roku.