Rodzinka.pl, odcinek 297: Rodzice Magdy znów w akcji! Prostackie zachowanie Jana przy Boskich - ZDJĘCIA

"Rodzinka.pl" 17 sezon, odcinek 297 - sobota, 8.11.2025, o godz. 20.00 w TVP2

Od początku 17 sezonu serialu "Rodzinka.pl" nie było wiadomo, gdzie są rodzice Magdy, dlaczego Beata i Jan nie interesują się tym, że ich jedyna córka, która znów jest w ciąży i niebawem urodzi drugie dziecko, mieszka w fatalnych warunkach. Sytuacja finansowa Magdy i Tomka jest na tyle zła, że stale muszą im pomagać Natalia i Ludwik.

Awantura Boskich z rodzicami Magdy o pieniądze w 297 odcinku "Rodzinka.pl"?

Ale Boscy w 297 odcinku "Rodzinka.pl" będą mieli tego dosyć. Szczególnie, że rodzice Magdy są bardzo bogaci i stać ich na to, żeby od czasu do czasu dorzucili się im do życia. Chociaż Ludwik przewidzi, że awantura z teściami o pieniądze jest niemal pewna, Natalia i tak postanowi zaaranżować rodzinną kolację, żeby uświadomić Beatę i Jana, że powinni ich wesprzeć w finansowaniu Magdy i Tomka.

Nie przegap: Rodzinka.pl. Córka Tomka i Magdy nie wygląda na 6 lat! Maja bardzo wyrosła. Zaskakujący nowy 17 sezon - ZDJĘCIA

Niestety najgorszy scenariusz Ludwika potwierdzi się tuż po tym, jak w 297 odcinku "Rodzinka.pl" rodzice Magdy przekroczą próg domu Boskich. Jan "męczy-dupa" zacznie od chamskiej krytyki domu po remoncie.

Rodzinka.pl. Groźny wirus i tekst Majki, który wywoła wstrząs u Boskiego Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Taniutko poszliście, na skróty. Ta lampa jak z bazaru w Dubaju - zakpi Jan. - Mnie się podoba... - przerwie mężowi matka Magdy. - Ale to tanizna Beata! - Nie każdy ma taki zasobny portfel jak ty - wtrąci Natalia. - Już tam mój portfel. Ja często mówię Beacie, że jesteśmy dwa dziady. Ja dziad, a ona dziadówka! - żarty Jana nikogo już nie będą śmieszyły.

Szokujące wyznanie matki Magdy o mężu w 297 odcinku "Rodzinka.pl"

Podczas kolacji u Boskich w 297 odcinku "Rodzinka.pl" Jan zachowa się jak prostak, gdy przy stole zacznie sobie grzebać w... zębach. Nawet Beata będzie zażenowana obrzydliwym zachowaniem męża. Wreszcie przyzna się Natalii, że myśli o tym, jak by się Jana pozbyć.

- Jak byliśmy w lutym na Machu Picchu, przyszła mi taka myśl, żeby go popchnąć w przepaść. Pomyślałam, że gdyby spadł 300 metrów na łeb, to powiedziałby, że się poślizgnął i byłby święty spokój. Bo wiesz mam takie natręctwa myślowe...

W finale 297 odcinka "Rodzinka.pl" Jan upije się koniakiem Ludwika do tego stopnia, że Boscy tylko przy pożegnaniu poruszą temat problemów finansowych Magdy i Tomka. Nie będą mogli jednak liczyć na pomoc bogatych teściów swojego syna.