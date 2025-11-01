Rodzinka.pl, odcinek 296: Gorące pierwsze spotkanie Pauli z Sonią. Była i obecna dziewczyna Kuby poczują do siebie miętę - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

„Rodzinka.pl" odcinek 296 „Trójkąt” – sobota, 01.11.2025 o godz. 20.00 w TVP2

W 17. sezonie „Rodzinki.pl” oglądamy perypetie już dorosłych dzieci Boskich. Magda (Olga Kalicka) z Tomkiem będą wkrótce mieli drugie dziecko. Mieszkają ze swoją córką Mają (Emma Pokromska), Kubą i Sonią. Najmłodsza z latorośli Boskich, Kacper (Mateusz Pawłowski), bardzo się zmienił.

Powrót Pauli do serialu „Rodzinka.pl"

W serialu „Rodzinka.pl” powrót Pauli do rodziny Boskich chyba najbardziej zachwycił Natalię. Obydwie bardzo się ze sobą zaprzyjaźniły, a matka jej byłego chłopaka wyraźnie mentalnie odmłodniała dzięki niej. Cieszy się też Kacper , który już podczas pierwszego spotkania przypomniał Pauli, że miała się z nim umówić, kiedy będzie pełnoletni...

Sonia i Paula zachwycone sobą nawzajem w 296. odcinku „Rodzinka.pl”

W 296. odcinku „Rodzinka.pl” Paula odwiedzi Tomka i po raz pierwszy zetknie się z Sonią. Była dziewczyna Kuby z miejsca zrobi na niej piorunujące wrażenie, choć na początku nie będzie wiedzieć, że stoi przed nią dawna miłość jej obecnego chłopaka:

- Czekaj, czekaj… A to nie jest ta twoja była? Przewijała się w opowieściach jakaś Paula… - zapyta Kubę Sonia.

On odpowie, że to „stare dzieje”.

- Stare dzieje! Czyli kto kogo w dupę kopnął? – zainteresuje się Sonia.

- No cóż… Kubuś mnie – odpowie Paula.

- Oszalałeś? – rzuci Sonia pytanie Kubie, po czym zapyta Paulę, czy „ma faceta”, a następnie, czy ma dziewczynę.

Paula zaprzeczy i Sonia stwierdzi, że dobrze to wiedzieć. Kuba będzie musiał ją odciągnąć od niej siłą. Paula powie Tomkowi, że to fajna dziewczyna, ale on będzie miał inne zdanie:

- Nie w moim typie.

- A w moim tak.

Wygląda na to, że Sonia zdobędzie mocne „plecy” w rodzinie Boskich właśnie dzięki Pauli. Bo chyba nie będzie między nimi romansu…?