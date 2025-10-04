Rodzinka.pl, odcinek 292: Powrót Pauli do Boskich. Była dziewczyna Kuby pójdzie na randkę z Kacprem? - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

„Rodzinka.pl" odcinek 292 „Staszek” – sobota, 04.10.2025 o godz. 20.00 w TVP2

W 17. sezonie „Rodzinki.pl” oglądamy perypetie już dorosłych dzieci Boskich. Magda (Olga Kalicka) z Tomkiem (Maciej Musiał) będą wkrótce mieli drugie dziecko. Mieszkają ze swoją córką Mają (Emma Pokromska), Kubą i Sonią (Helena Englert). Najmłodsza z latorośli Boskich, Kacper, bardzo się zmienił.

„Rodzinka.pl” – Kuba nie ma dobrej passy w rodzinie

W „Rodzinka.pl" Kuba znalazł się na celowniku Magdy. Jego ciężarna bratowa ma dość nocnych hałasów, jakie uskutecznia z Sonią. Frustrację Magdy podbija fakt, że Tomek nie okazał się człowiekiem sukcesu i wciąż nie udało im się wyprowadzić z mieszkania, w jakim mieszkają od dawna „tymczasowo” – za darmo, a które należy do teściów.

W 292. odcinku serialu „Rodzinka.pl” Kacper postawi Paulinę w niezręcznej sytuacji

W 292. odcinku serialu „Rodzinka.pl” Paula odwiedzi Natalię po długim czasie. Szczególne wrażenie zrobią te odwiedziny na Kacprze, choć powita dziewczynę z kamienną miną. Przypomni jej o czymś:

- Obiecałaś mi, że jak będę pełnoletni, to umówisz się ze mną na piwo.

- Możemy się umówić na browara – zgodzi się Paulina przy akompaniamencie histerycznego śmiechu Natalii.

- Jestem abstynentem.

- I to jest bardzo dobrze.

- Zamiast piwa proponuję spontaniczne wyjście na kawę.

- Prześpię się z tą propozycją – stwierdzi Paula, sugerując wspólne zdjęcie „na pamiątkę”.

Czy podejmie ryzyko i wywiąże się z obietnicy sprzed lat? Czy spełni marzenie Kacpra?