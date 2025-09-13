Rodzinka.pl, odcinek 289. Nowa kobieta w domu Boskich! Ludwik będzie miał kłopoty w pracy – ZDJĘCIA

„Rodzinka.pl" odcinek 289 „Kompensacja” – poniedziałek, 13.09. 2025 o godz. 20.00 w TVP2

Do TVP powrócił serial „Rodzinka.pl” i… wzbudził mieszane uczucia. Widzowie 17. sezonu już narzekają, że brakuje „tego starego klimatu, rozmów, zabawnych sarkazmów, ciepła” (źródło: profil serialu na Instagramie). Utyskują także na to, że odcinki mają jedynie 20 minut.

Inni Boscy w 288. odcinku serialu „Rodzinka.pl”

Nowy sezon numer 17 pokazał wielkie zmiany w życiu rodziny Boskich. Ich dzieci w większości się usamodzielniły. Magda (Olga Kalicka) i Tomek (Maciej Musiał), którzy mają już nastoletnią Maję (Emma Pokromska), oczekują drugiego dziecka. Pod ich – rozsypującym się - dachem mieszka też z nimi Kuba i spotyka się z niebanalną Sonią. Jak się okazało, najbardziej zmienił się Kacper. Stał się mrocznym samotnikiem – kompletne przeciwieństwo dawnego, radosnego Kacperka. W 288. odcinku serialu „Rodzinka.pl” okazało się, że Natalia (Małgorzata Kożuchowska) i Ludwik ciągle skaczą sobie do oczu – stąd w opowieści pojawiła się postać terapeuty (Karol Dziuba), któremu tak bezpruderyjnie zwierzała się Boska w odcinku sprzed tygodnia.

W 289. odcinku serialu „Rodzinka.pl” do życia Boskich wkroczy nowa kobieta

W 289. odcinku serialu „Rodzinka.pl” – odcinku numer 2 nowego, 17. sezonu – bliżej poznamy nowego Kacpra, który spełnia się w sztuce – tak on postrzega swoją pasję, ale Natalii i Ludwikowi nie przypadnie ona do gustu. Terapia Boskiej na razie nie przyniesie pożądanych rezultatów, więc małżonkowie podejmą decyzję, by powierzyć sprzątanie domu – co zawsze staje się u nich zarzewiem konfliktu – gosposi, Adeli. Ludwik zetknie się w pracy z pretensjami nowej przełożonej, sporo od niego młodszej – Agata to koleżanka Kuby z dzieciństwa. On za to pojawi się u rodziców z Sonią, by ją oficjalnie przedstawić.