Rodzinka.pl. Kuba będzie miał nową dziewczynę. Do obsady dołącza Helena Englert – WIDEO

Helena zastąpi Julię w nowym sezonie „Rodzinki.pl”

Helena Englert, córka Jana Englerta i Beaty Ścibakówny, znana z seriali „Śleboda” i „Algorytm miłości”, zagra nową ukochaną Kuby. Telewizja Polska opisuje bohaterkę jako „pewną siebie i seksowną”, ale nie pokusiła się o przedstawienie jej z imienia. Na pozycji dziewczyny Kuby Englertówna zastąpi Paulę. Jak pisze „Świat seriali”, była dziewczyna Natalii (Małgorzata Kożuchowska) i Ludwika (Tomasz Karolak) ma w 17. sezonie „Rodzinki.pl” mieć romans z Tomkiem (Maciej Musiał)! Przy okazji promocji kontynuacji serialu Adam Zdrójkowski przypomniał, jak musiał zagrać swój pierwszy w życiu pocałunek, właśnie z Julią, kiedy miał zaledwie 13 lat. Ponoć bardzo się tym stresował i kilka razy umył zęby.

Helena – superdziewczyna Kuby w serialu „Rodzinka.pl”

Helena Englert będzie obecna od samego początku 17. sezonu „Rodzinki.pl”. Zobaczymy ją już w pierwszym odcinku. Kuba, którego widzowie zapamiętali jako cichego i nieśmiałego, zmieni się nie do poznania. W kontynuacji serialu będzie balangowiczem, mieszkającym z Tomkiem i jego rodziną – żoną i córką. Nie będzie łatwo z nim wytrzymać. Ale uda się to postaci granej przez Helenę Englert. Adam Zdrójkowski jest wniebowzięty współpracą z tą aktorką. Tak wypowiedział się dla Eska.pl:

"Super! Tak naprawdę poznaliśmy się z Heleną dopiero na tym planie i polubiliśmy się. Bardzo dobrze mi się z nią pracowało. Graliśmy razem już wcześniej, ale poznaliśmy się właśnie tam, tam porozmawialiśmy ze sobą. Jest to mądra, superdziewczyna, która też ma swoje różne perypetie życiowe i uważam, że naprawdę trzeba ją poznać. Jest fantastyczną, inteligentną kobietą i aktorką. Pełen full wypas."

„Rodzinka.pl" od września w TVP

Widzowie serialu „Rodzinka.pl” zobaczą nowe odcinki po raz pierwszy od 2020 roku. Premiera 17. sezonu - 288. odcinek - w sobotę 6 września 2025 roku o godzinie 20:00. Z drugiej strony „Świat seriali” informuje, że produkcja będzie emitowana w poniedziałki po „M jak miłość”… Z pewnością jeszcze potwierdzimy te sprzeczne informacje.